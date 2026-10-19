Vì sao mạng Wi-Fi ban ngày nhanh, buổi tối lại ì ạch?

Một trong những vấn đề khó chịu nhất khi khắc phục sự cố mạng Wi-Fi chậm là sự không ổn định của mạng. Khi đang cố gắng xem video trên Netflix nhưng gặp phải chất lượng kém, nguyên nhân có thể đến từ router, dịch vụ internet hoặc thậm chí là từ phía Netflix.

Mạng Wi-Fi chậm vào buổi tối vì một số nguyên nhân khác nhau

Thêm vào đó, nếu những người thân trong gia đình đang tải xuống nhiều tệp tin qua torrent, băng thông có thể bị hạn chế, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem video 4K HDR.

Một hiện tượng phổ biến là tốc độ mạng Wi-Fi thường chậm lại vào buổi tối, thời điểm nhiều người trở về nhà sau giờ làm việc và cùng sử dụng internet, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng. Đặc biệt, với internet cáp quang, nhiều hộ gia đình trong cùng một khu vực chia sẻ băng thông, làm tăng thêm sự cạnh tranh về tốc độ.

Cách khắc phục mạng Wi-Fi ì ạch vào buổi tối

Để khắc phục tình trạng, người dùng có thể thử khởi động lại modem và router bằng cách rút phích cắm trong ít nhất 30 giây, sau đó cắm lại để thiết bị xóa bộ nhớ đệm và thiết lập kết nối mới. Mặc dù không đảm bảo tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng đây là một bước đơn giản có thể cải thiện hiệu suất.

Ngoài ra, người dùng nên cân nhắc thay đổi cài đặt router để tạo các SSID riêng biệt cho từng băng tần. Việc chuyển các thiết bị tiêu thụ nhiều dữ liệu sang băng tần 5 GHz hoặc 6 GHz sẽ giúp giảm tải cho băng tần 2,4 GHz, vốn dễ bị tắc nghẽn và nhiễu từ các thiết bị khác.

Đôi khi, người dùng cũng cần điều chỉnh thói quen sử dụng internet của mình. Hãy lên lịch cho các bản cập nhật phần mềm chạy qua đêm thay vì tải xuống ngay lập tức. Cách làm này giúp giảm tải cho mạng vào giờ cao điểm. Tương tự, tránh thực hiện các thao tác đồng bộ hóa lớn khi mọi người khác trong gia đình đang trực tuyến.

Cuối cùng, nếu có thể, hãy chuyển một số thiết bị sang kết nối Ethernet có dây. Kết nối này ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn băng thông, giúp cải thiện tốc độ tải xuống và trải nghiệm chơi game.

Việc hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các giải pháp hợp lý sẽ giúp người dùng cải thiện tình trạng Wi-Fi chậm vào buổi tối, từ đó mang lại trải nghiệm trực tuyến tốt hơn cho cả gia đình.