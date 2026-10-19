Galaxy F70 bất ngờ ra mắt với giá chưa đến 5,5 triệu đồng

Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone Galaxy F70 5G tại thị trường Ấn Độ, gia nhập vào dòng sản phẩm Galaxy F70 cùng các phiên bản Galaxy F70e và Galaxy F70 Pro.

Galaxy F70 5G được bán với giá khởi điểm chỉ dưới 5,5 triệu đồng.

Galaxy F70 5G được trang bị màn hình sAMOLED phẳng 6,7 inch với độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120 Hz, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Để đảm bảo an toàn, máy đi kèm cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên.

Về hiệu năng, Galaxy F70 5G trang bị chip xử lý Exynos 1330, đi kèm với RAM LPDDR4x lên đến 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB, có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Các thông số kỹ thuật chính trên sản phẩm.

Đối với khả năng nhiếp ảnh, Galaxy F70 5G sở hữu camera chính 50 MP với tính năng chống rung quang học, được quảng cáo là “Cam chống rung”. Ở mặt trước, máy trang bị camera selfie độ phân giải 13 MP.

Về pin, Galaxy F70 5G được trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh mang đến khả năng sạc nhanh có dây 25W. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng bộ sạc 25W sẽ được bán riêng. Máy cũng được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus và đạt tiêu chuẩn chống bụi IP54, với thiết kế mỏng chỉ 7,5 mm, được xem là chiếc điện thoại mỏng nhất trong phân khúc.

Hai lựa chọn màu sắc của sản phẩm.

Galaxy F70 5G có hai tùy chọn màu sắc: Đen đậm và Tím rực rỡ. Phiên bản 4/128 GB được bán với giá 19.999 Rupee (khoảng 5,45 triệu đồng), trong khi phiên bản 6/128 GB có giá 22.999 Rupee (khoảng 6,27 triệu đồng). Sản phẩm dự kiến sẽ được bán trên trang web của Samsung Ấn Độ và Flipkart bắt đầu từ ngày 20/10.