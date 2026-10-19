Từ TriFold 2 đến Galaxy Z Slide: Samsung tái khởi động cuộc cách mạng điện thoại màn hình gập

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Samsung đang chuẩn bị ra mắt 6 mẫu điện thoại Galaxy Z vào năm tới. Trong đó, có một thiết bị thực sự gây kinh ngạc.

Samsung đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm điện thoại màn hình gập của mình.

Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất trong phân khúc smartphone màn hình gập, đồng thời có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ sự phổ biến của loại hình thiết bị vốn vẫn còn khá đặc thù này.

Samsung sẽ ra mắt 6 thiết bị Galaxy Z vào năm tới

Thông tin này bắt nguồn từ người dùng @TheGalox_ trên nền tảng X. Nguồn tin đã mạnh dạn công bố danh sách dự kiến ​​các dòng Galaxy Z cho năm tới với bình luận: "Dòng sản phẩm Galaxy Z năm 2027 sẽ là loạt thiết bị gập lớn nhất từ ​​trước đến nay với những cải tiến toàn diện về pin, độ dày và trọng lượng."

Samsung sẽ trình làng 6 mẫu smartphone màn hình gập trong năm 2027.

Được biết, Samsung Galaxy Z TriFold 2 sẽ là thiết bị tiên phong cho chiến lược mở rộng này. Trong danh sách kể trên, Galaxy Z Slide là thiết bị khiến các chuyên gia công nghệ hào hứng nhất. Kể từ khi LG giới thiệu nguyên mẫu điện thoại có màn hình cuộn lại (rollable phone) tại triển lãm CES 2021, giới mộ điệu đã luôn mong chờ công nghệ này hoàn thiện hơn và các thương hiệu khác bắt đầu đón nhận ý tưởng đó.

Những thông tin đầu tiên về Galaxy Z Slide xuất hiện từ năm 2021 với một bằng sáng chế mô tả về một chiếc điện thoại có màn hình cuộn. Bằng sáng chế này mô tả một chiếc điện thoại có kiểu dáng cao và hẹp, tương tự như Galaxy S26 Ultra nhưng phần màn hình bao quanh các cạnh và kéo dài sang cả mặt sau của thiết bị. Khi cơ chế trượt được kích hoạt, màn hình sẽ mở rộng ra, kéo phần màn hình từ mặt sau sang mặt trước.

Năm 2021 được coi là năm của công nghệ màn hình cuộn; không chỉ LG trình diễn nguyên mẫu của mình mà Oppo cũng mang đến triển lãm CES chiếc điện thoại Oppo X với thiết kế tương tự. Trước đó, Oppo đã từng giới thiệu nguyên mẫu này tại sự kiện OPPO Inno Day vào tháng 11 năm 2020.

Giờ đây, sau 6 năm, thị trường điện thoại thông minh đã sẵn sàng để đón nhận dòng thiết bị mới mẻ này.

Galaxy Z TriFold 2 và quyết tâm không từ bỏ của Samsung

Chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên của Samsung ra đời như một phản ứng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Huawei Mate XT. Hãng công nghệ Trung Quốc này đã đi trước một bước khi tung ra thị trường mẫu điện thoại màn hình gập ba được sản xuất hàng loạt vào năm 2024.

Hình ảnh bằng sáng chế Samsung Galaxy Z Slide từ năm 2021.

Theo Samsung, Galaxy TriFold là một thiết bị được sản xuất với "số lượng giới hạn" và hiện đã bán hết. Điều quan trọng hơn cả là Samsung vẫn chưa từ bỏ ý tưởng này. Đây là một tín hiệu rất đáng chú ý đối với phân khúc điện thoại màn hình gập, đặc biệt là các thiết bị có thiết kế màn hình gập ba.

Huawei dự kiến ​​sẽ công bố Mate XT 2 vào cuối tháng này, ngày 31/10; có lẽ chính điều đó đã thôi thúc Samsung tiếp tục theo đuổi dòng sản phẩm màn hình gập ba.

Không có nhiều bất ngờ với dòng Z Fold và Z Flip

Trong số 4 mẫu smartphone màn hình gập khác xuất hiện trong các thông tin rò rỉ, chỉ có Galaxy Z Fold 9 Pro là gây chú ý. Tuy nhiên, điều này cũng không quá ngạc nhiên khi xét đến việc Samsung đã quyết định mở rộng dòng Galaxy S với một phiên bản Pro.

Các mẫu Galaxy Z Fold9, Z Fold9 Ultra và Z Flip9 đều là những cái tên đã được dự đoán từ trước nên không tạo ra quá nhiều sự phấn khích.

Galaxy Z TriFold đã bán hết.

Việc tăng gấp đôi số lượng sản phẩm trong danh mục điện thoại màn hình gập là một bước đi táo bạo của Samsung, nhất là trong giai đoạn đầy khó khăn hiện nay. Với tình trạng thiếu hụt chip kéo dài cùng chi phí leo thang, giá bán của các mẫu flagship mới nhiều khả năng sẽ vượt mốc 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Với việc Apple đã cam kết hợp tác với Samsung thông qua một hợp đồng dài hạn về tấm nền màn hình gập cho iPhone; có lẽ công chúng sắp bước vào kỷ nguyên của điện thoại màn hình gập. Nhưng cái giá phải trả là bao nhiêu?

Ảnh concept Galaxy S27 Series.

Điện thoại ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Vậy còn những chiếc điện thoại màn hình gập với mức giá phải chăng thì sao?

Thời điểm này không thực sự lý tưởng để mở rộng thị trường này. Trước đây, nhiều người kỳ vọng rằng giá của các smartphone màn hình gập sẽ dần giảm xuống khi mức độ phổ biến đạt đến một ngưỡng nhất định nhưng sự xuất hiện của công nghệ AI đã làm thay đổi hoàn toàn kịch bản đó. Samsung đã phải cắt giảm sản lượng điện thoại Galaxy nhằm hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo toàn doanh thu trong năm nay. Vì vậy, việc ra mắt ba mẫu điện thoại màn hình gập mới vào năm tới có lẽ không phải là quyết định tối ưu - xét trên khía cạnh tài chính.