Hết mùa hè, chiếc điều hòa trong nhà cần được xử lý thế nào?

Chỉ trong thời gian ngắn của tháng 9 này, thời tiết đã chuyển từ cái nóng oi ả sang không khí mát mẻ ở nhiều vùng, thậm chí là những cơn mưa kéo dài khiến nhiều gia đình không còn cần sử dụng đến điều hòa không khí nữa. Mặc dù vậy, việc tắt điều hòa không chỉ đơn giản là nhấn nút trên điều khiển từ xa.

Bảo trì điều hòa trong mùa thu đông không chỉ đơn giản là nhấn nút Off trên điều khiển.

Để đảm bảo điều hòa hoạt động hiệu quả và tiết kiệm điện năng, người dùng cần thực hiện một số công việc bảo trì cần thiết.

Vệ sinh điều hòa

Công việc đầu tiên cần thực hiện là vệ sinh dàn lạnh và các bộ lọc không khí. Việc này không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn trong những tháng thời tiết lạnh lên.

Để thực hiện, người dùng nên tắt máy, mở nắp nhựa để tiếp cận bộ lọc, sau đó làm sạch bằng máy hút bụi hoặc bàn chải. Nếu bộ lọc quá bẩn, có thể ngâm trong dung dịch xà phòng nhẹ và chà sạch. Một số bộ lọc có thể được làm sạch trong máy rửa chén. Sau khi vệ sinh, hãy để chúng khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Vệ sinh vẫn luôn là nhiệm vụ cần thiết.

Ngoài ra, đừng quên lau chùi lớp vỏ ngoài của máy điều hòa bằng nước xà phòng để loại bỏ bụi bẩn tích tụ trong mùa hè. Nếu có vật chứa trên ống dẫn nước ngưng tụ, hãy tháo ra, làm sạch và cất giữ để tránh hư hỏng trong mùa đông.

Đối với điều hòa di động

Nếu sở hữu điều hòa di động, ngoài việc vệ sinh bộ lọc, hãy làm sạch bề mặt bên ngoài và ống hút gió. Đồng thời, tháo bỏ các bộ phận nối cửa sổ hoặc cửa ra vào để tránh mất độ kín khí và ngăn không khí lạnh mùa đông lọt vào nhà.

Đừng quên kiểm tra khay hứng nước ngưng tụ cũng là một bước quan trọng. Nếu khay không thể tháo rời, hãy lau khô bằng khăn; còn nếu có thể tháo rời, hãy xả hết nước ra ngoài.

Các mẫu điều hòa di động có cách xử lý riêng.

Ngắt kết nối và bảo quản

Khi không sử dụng điều hòa cho đến mùa hè năm sau, tốt nhất là rút phích cắm khỏi ổ điện để tránh tiêu thụ năng lượng không cần thiết. Đối với các mẫu điều hòa di động, việc này khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu điều hòa gắn tường được kết nối trực tiếp với ổ cắm, người dùng có thể cần kiểm tra mạch điện để ngắt điện cho khu vực đó.

Cuối cùng, hãy cất giữ điều khiển từ xa ở nơi tối, như trong ngăn kéo, và tháo pin ra để tránh bị ăn mòn.

Việc bảo trì điều hòa không khí không chỉ giúp thiết bị hoạt động hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí điện năng cho gia đình trong tương lai.