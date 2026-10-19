Meta xây tuyến cáp quang 7.000 km tốc độ một triệu gigabit/giây

Live Science hôm 17/10 đưa tin, Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp, công bố dự án cáp quang biển dài 7.000 km mang tên Petal, có băng thông thiết kế lên tới một petabit/giây, tương đương một triệu gigabit/giây. Với tốc độ này, tuyến cáp Internet có thể truyền khoảng 125 terabyte (TB) dữ liệu chỉ trong một giây, hay 25.000 bộ phim chất lượng HD (mỗi phim dung lượng 5GB) hoặc cho phép 3/4 dân số thế giới nghe nhạc trực tuyến cùng lúc mà không bị nghẽn. Tốc độ truyền dữ liệu của Petal sẽ nhanh hơn khoảng 3,3 triệu lần so với kết nối Internet trung bình của một hộ gia đình ở Mỹ, dựa trên tốc độ băng thông rộng trung bình.

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là tuyến cáp quang xuyên đại dương đầu tiên đạt tốc độ truyền dữ liệu cấp petabit, nhanh gấp đôi các hệ thống cáp biển cùng chiều dài hiện nay. Petal cũng là tuyến cáp biển thương mại đầu tiên sử dụng công nghệ sợi quang đa lõi. Trong khi sợi quang thông thường chỉ chứa một lõi duy nhất, Petal sử dụng hai lõi truyền tín hiệu quang theo hướng ngược nhau, cung cấp dung lượng tương đương cặp sợi lõi đơn. Mỗi sợi quang dày bằng sợi tóc người với đường kính 125 micromet. Cáp Petal sẽ chứa 24 cặp sợi quang lõi đôi, tổng cộng 96 lõi sợi.

Công ty công nghệ Nhật Bản NEC sẽ chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng Petal trong khi Sumitomo Electric phụ trách cung cấp sợi quang.

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế, cơ quan của Liên Hợp Quốc về công nghệ số, cáp quang biển là một trong những tầng cơ sở hạ tầng Internet quan trọng nhất, truyền tải khoảng 99% lưu lượng truy cập toàn cầu. Việc lắp đặt hàng nghìn km dây cáp dưới đáy biển là một kỳ tích công nghệ, nhưng đảm bảo tuyến cáp có thể truyền xung ánh sáng hồng ngoại nhỏ bé mang dữ liệu qua khoảng cách khổng lồ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất cũng thách thức không kém. Các kỹ sư sử dụng bộ khuếch đại, thiết bị lắp ở khoảng cách đều đặn dọc tuyến cáp để tăng cường tín hiệu quang bằng laser. Đại diện Meta cho biết dự án 7.000 km cần khoảng 100 bộ khuếch đại như vậy.

Cáp biển Petal sẽ áp dụng công nghệ gộp/tách kênh (fan-in/fan-out). Khi sợi cáp quang lõi đôi đi vào bộ khuếch đại, cổng giao tiếp quang học sẽ định tuyến tín hiệu từ mỗi lõi vào một sợi quang lõi đơn riêng biệt để tăng cường độc lập. Sau khi mạnh lên, tín hiệu sẽ được gộp chung trở lại vào hai lõi của sợi quang lõi đôi để tiếp tục truyền đi. Nhờ giải pháp này, Petal có thể tăng gấp đôi dung lượng truyền tải dữ liệu mà không phải tốn thêm điện năng tương ứng.

Logo Meta tại một sự kiện ở TP HCM tháng 5/2025. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Tech Radar, lưu lượng thông tin liên lạc không ngừng tăng khi công cụ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ kỹ thuật số hàng ngày yêu cầu kết nối giữa các châu lục phải bền bỉ và đáng tin cậy hơn. Đó là lý do Meta liên tục mở rộng cáp ngầm dưới biển qua nhiều khu vực thông qua đầu tư vào hơn 20 dự án kết nối mọi châu lục trừ Nam Cực. Petal là một trong nhiều dự án cáp biển của Meta trong thời gian gần đây, bao gồm Marea năm 2018, Amitie năm 2023 và Anjana năm 2025. Marea, cáp quang xuyên Đại Tây Dương đầu tiên của công ty, hỗ trợ 192 terabit mỗi giây, bằng 1/5 so với Petal.

Fortune cho biết dự án cáp biển tham vọng nhất của Meta là Waterworth, công bố vào tháng 2/2025. Meta cho biết hệ thống này sẽ kéo dài gần 50.000 km, dài hơn chu vi Trái Đất, nối liền Mỹ, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ và các khu vực khác trên 5 châu lục. Một số đoạn sẽ được đặt sâu khoảng 7 km dưới mặt biển để bảo vệ khỏi mỏ neo tàu và mối nguy hiểm khác.