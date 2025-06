So sánh điện thoại Trump Mobile với iPhone, Pixel

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gây sức ép để CEO Apple Tim Cook sản xuất iPhone tại Mỹ. Điều này được giới phân tích nhận định có thể đẩy giá iPhone lên hơn 3.000 USD. Trong khi Apple chưa có động thái tiếp theo, ngày 16/6, hai con trai của ông Trump đã ra mắt thương hiệu Trump Mobile, bao gồm dịch vụ di động T1 Mobile và điện thoại T1 Phone "made in USA".

Điện thoại T1 và gói cước "The 47 Plan" của Trump Mobile. Ảnh: Mobilesyrup

Thông tin về mẫu điện thoại T1 hiện khá ít. Máy có màn hình AMOLED 6,8 inch, tần số quét 120 Hz, RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, camera chính 50 megapixel, hai camera phụ 2 megapixel và máy ảnh selfie 16 "chấm", pin dung lượng 5.000 mAh.

Giá của Mobile T1 là 499 USD (13 triệu đồng), tương đương Pixel 9a, một trong những điện thoại tầm trung được đánh giá tốt nhất tại Mỹ đầu 2025. Smartphone của Google sử dụng chip Tensor G4 tự thiết kế, RAM 8 GB, bộ nhớ 128/256 GB.

Mobile T1 có lợi thế hơn Pixel 9a về RAM, bộ nhớ nhưng được dự đoán sẽ kém về camera và khả năng nâng cấp hệ điều hành. Tuy nhiên, so với các điện thoại Trung Quốc cùng tầm giá, smartphone của Trump Mobile có thể khó cạnh tranh về mặt hiệu năng.

Bên cạnh đó, thông tin chip xử lý chưa được công bố, động thái được Mashable đánh giá "rất bất thường".

iPhone 16e sản xuất tại Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Hưng

Trong khi đó, T1 rẻ hơn 100 USD so với iPhone 16e và 300 USD so với iPhone 16 bản tiêu chuẩn. Nếu chỉ xét về cấu hình, điện thoại Trump nhỉnh hơn. Tuy nhiên, iPhone luôn có lợi thế hệ sinh thái, trải nghiệm mượt mà so với máy Android cùng tầm giá. Trong ảnh đầu tiên được công bố, T1 có viền màn hình phía trên và dưới khá dày, trong khi cụm camera giống các điện thoại Android giá dưới 400 USD.

Điện thoại hiếm hoi được sản xuất tại Mỹ gần đây nhất là Librem 5 USA, giá khởi điểm 1.599 USD vào năm 2019. Model này có cấu hình thấp hơn nhiều so với các đối thủ Trung Quốc cùng tầm giá khi đó, như RAM 3 GB, chip NXP i.MX 8M.

Ngoài điện thoại, Trump Mobile cung cấp dịch vụ di động T1 Mobile và gói cước "The 47 Plan", có thể hoạt động với bất kỳ điện thoại nào đã mở khóa. Tuy nhiên, giá thuê bao 45,47 USD mỗi tháng đắt gấp đôi dịch vụ tương tự, như Boost hoặc Mint Mobile.

Gói cước của Trump Mobile thực tế là nhà mạng ảo với dịch vụ sử dụng từ hai nhà mạng chính thức là Liberty Mobile và MVNO. Hai nhà mạng này cũng đang bán các gói cước gần giống với giá khoảng 20 USD mỗi tháng tùy khu vực.