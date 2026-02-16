Nguồn gốc bất ngờ của Trump Mobile và chiếc điện thoại gây nhiều tranh cãi?

Câu chuyện về chiếc điện thoại T1 từ Trump Mobile đã thu hút sự chú ý của công chúng trong nhiều tháng qua, từ những thay đổi về thông số kỹ thuật, sự trì hoãn trong tiến độ phát triển cho đến hình ảnh gần như hoàn thiện của thiết bị. Gần đây, một báo cáo từ The Verge đã tiết lộ nguồn gốc bất ngờ của ý tưởng này.

Theo thông tin, cả điện thoại T1 và thương hiệu Trump Mobile không phải là sáng tạo độc quyền của gia đình Trump. Thay vào đó, ý tưởng này xuất phát từ Liberty Mobile - một nhà mạng ảo do Don Hendrickson, Eric Thomas và Pat O'Brien điều hành.

Trước khi trình bày ý tưởng với Trump Organization, nhóm nói trên đã từng ra mắt một nhà mạng mang thương hiệu Canelo Mobile, lấy cảm hứng từ siêu sao quyền anh Saul Alvarez, hay còn gọi là Canelo. Là một trong những vận động viên được trả lương cao nhất thế giới, Canelo đã cho ra mắt Canelo Mobile vào năm 2020 với các gói cước mang thương hiệu riêng và điện thoại Android giá rẻ. Tuy nhiên, ba thiết bị được phát hành, gồm The Legend, The Champ và The Contender, lại không gây được tiếng vang và nhanh chóng biến mất khỏi thị trường.

Liberty Mobile là đơn vị đứng sau cả hai dự án, và các giám đốc điều hành đã mô tả mối liên hệ giữa Trump Mobile và Canelo Mobile là “có mối liên hệ mật thiết”. Cả hai đều có công thức tương tự: một cái tên dễ nhận biết, gói cước không dây mang thương hiệu riêng và một chiếc điện thoại đi kèm. Thậm chí, đã có tin đồn về một chiếc điện thoại Trump thứ hai vào cuối năm ngoái.

Điều đáng chú ý trong các cuộc phỏng vấn với The Verge là cách các giám đốc điều hành xác định ưu tiên của họ. Don Hendrickson nhấn mạnh rằng họ “kinh doanh lưỡi dao cạo, chứ không phải dao cạo”, cho thấy rằng việc bán các gói thuê bao không dây mới là hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong bối cảnh này, Trump Phone có thể chỉ là một công cụ để thu hút người đăng ký.

So sánh giữa Canelo Mobile và Trump Mobile cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Canelo Mobile cung cấp các gói cước giá rẻ bắt đầu từ 15 USD, trong khi Trump Mobile định vị mình ở phân khúc cao cấp với gói cước 47,45 USD mỗi tháng và điện thoại T1 có giá 499 USD, có thể tăng sau khi ra mắt chính thức.

Chiến lược này rất đáng chú ý, và vẫn còn phải chờ xem liệu điện thoại T1 có thành công hay sẽ bị lãng quên như thương hiệu Canelo. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta.