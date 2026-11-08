Bộ ba Honor 700 lộ ảnh với màn hình phụ mặt lưng tạo khác biệt lớn

Dòng sản phẩm Honor 700 series đang thu hút sự chú ý của thị trường công nghệ khi Honor vừa chính thức công bố những hình ảnh thiết kế đầu tiên. Đây là một đợt thiết kế lại toàn diện cho dòng sản phẩm Number lineup, với mục tiêu nâng cấp hiệu năng và cải thiện trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Honor 700 series sẽ có bốn tùy chọn màu sắc: Cold White, Clear Sky, Blue Tone và Pink Mist. Các hình ảnh render cho thấy một màn hình phụ hình vuông được tích hợp trong cụm camera lớn ở mặt lưng, bên cạnh hệ thống camera kép. Màn hình phụ này sẽ hiển thị các tiện ích như thời gian, hình ảnh động, thông báo, điều khiển âm nhạc và cung cấp khung ngắm trực tiếp khi chụp ảnh selfie bằng camera chính.

Ngoài thiết kế mặt lưng, các thông tin rò rỉ từ giới phân tích cũng phác họa cấu hình phần cứng dự kiến của ba phiên bản. Dòng sản phẩm này sẽ trang bị màn hình OLED phẳng kích thước 6.57 inch với độ phân giải 1.5K và viền siêu mỏng.

Về khả năng nhiếp ảnh, dòng máy này dự kiến sẽ sử dụng camera chính 200 megapixel. Phiên bản Honor 700 Pro được kỳ vọng sẽ sở hữu ống kính tiềm vọng 50 megapixel, trong khi dung lượng pin của toàn bộ dòng máy có thể đạt khoảng 9.000 mAh, cùng với hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W.

Hiện tại, người dùng có thể đặt cọc trước sản phẩm với nhiều cấu hình bộ nhớ khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn Honor 700 cung cấp các tùy chọn từ 12GB RAM kết hợp 256GB bộ nhớ trong đến 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Trong khi đó, phiên bản HONOR 700 Pro có ba tùy chọn bộ nhớ từ 12GB+256GB đến 16GB+512GB, còn phiên bản HONOR 700S giới hạn ở hai tùy chọn 12GB+256GB và 12GB+512GB.