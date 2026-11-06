Điện thoại bỗng chạy chậm sau khi cập nhật, đây là nguyên nhân

Nhiều người dùng điện thoại đã từng trải qua tình trạng thiết bị chậm lại ngay sau khi thực hiện bản cập nhật. Thông thường, câu hỏi đầu tiên mà họ đặt ra là về nội dung của bản cập nhật. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, vấn đề không nằm ở bản cập nhật mà ở những hoạt động diễn ra sau đó.

Đừng bất ngờ khi điện thoại bỗng nhiên chậm lại sau khi cập nhật hệ thống.

Sau khi cập nhật, điện thoại thường trải qua một giai đoạn hoạt động ngầm. Trong thời gian này, hệ thống sẽ thực hiện các tác vụ như lập chỉ mục lại tập tin, phân tích hình ảnh và tối ưu hóa ứng dụng. Những hoạt động này có thể gây quá tải cho hệ thống, dẫn đến việc tiêu tốn nhiều tài nguyên và pin hơn, từ đó khiến thiết bị hoạt động chậm chạp hơn.

Người dùng thường kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong vài ngày. Tuy nhiên, nếu tình trạng chậm chạp vẫn tiếp diễn, có thể có một số nguyên nhân khác cần xem xét:

- Ứng dụng cần cập nhật: Khi thay đổi hệ điều hành, các ứng dụng cũng cần được cập nhật. Một ứng dụng lỗi thời có thể hoạt động kém, gây ra tình trạng tải chậm hoặc treo máy.

- Bộ nhớ đầy: Nếu thực hiện cập nhật khi bộ nhớ đã gần đầy, điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu bộ nhớ của điện thoại. Hãy đảm bảo rằng các tệp không cần thiết được xóa để giải phóng dung lượng.

Không chỉ Android mà cả người dùng iPhone cũng bị ảnh hưởng.

- Phần mềm nặng hơn, phần cứng yếu hơn: Khi phần mềm yêu cầu nhiều hơn từ thiết bị, phần cứng cần phải đáp ứng đủ khả năng. Dù đã sẵn sàng cho các bản cập nhật, một số mẫu điện thoại vẫn có thể gặp khó khăn trong việc xử lý chúng một cách mượt mà.

Tóm lại, kh điện thoại của người dùng chậm lại sau khi cập nhật, vấn đề có thể không nằm ở bản thân phần mềm mà ở các tác vụ đang diễn ra ngầm. Hãy kiểm tra các yếu tố trên để cải thiện hiệu suất thiết bị.