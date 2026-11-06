Game thủ cố tình ngắt kết nối 495 lần để trục lợi gần 3 tỷ đồng

Phát hiện lỗi trong hệ thống bồi thường của trò chơi trực tuyến Star City Online, một game thủ tại Đài Loan (Trung Quốc) đã cố tình ngắt kết nối 495 lần trong 12 ngày để nhận lượng tiền ảo trị giá gần 2,9 tỷ đồng. Hành vi này khiến người đàn ông bị nhà phát hành khởi kiện và phải nhận án tù vì tội lừa đảo.

Lợi dụng lỗi game, cố tình ngắt kết nối 495 lần

Theo trang Mirror Daily, vụ việc liên quan đến một người đàn ông họ Hồng và trò chơi trực tuyến Star City Online, do công ty International Games System (IGS) phát hành.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 30/3/2023, nhà phát hành cho phép người chơi tại khu vực quốc tế sử dụng một loại tiền ảo có tên Silver Coin để tham gia trò chơi.

Để bảo vệ quyền lợi người chơi, hệ thống được thiết lập cơ chế bồi thường tự động. Cụ thể, nếu người chơi bị ngắt kết nối trong chế độ thưởng ngẫu nhiên "FREE GAME", số Silver Coin đáng lẽ nhận được sẽ được gửi vào hộp thư trong game.

Tuy nhiên, người đàn ông họ Hồng phát hiện một lỗi nghiêm trọng trong khu vực trò chơi "Đại náo Tây Du". Thay vì hoàn trả Silver Coin như quy định, hệ thống lại gửi nhầm Star Coin, loại tiền ảo có giá trị cao gấp 100 lần. Nhận thấy có thể trục lợi từ lỗi này, người đàn ông đã tìm cách kích hoạt cơ chế bồi thường nhiều lần.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 2 đến 13/4/2023, người này sử dụng tài khoản cá nhân cùng một số tài khoản của bạn bè để đăng nhập Star City Online.

Mỗi khi trò chơi kích hoạt chế độ "FREE GAME", người đàn ông lại cố tình làm gián đoạn hoạt động của chương trình để buộc hệ thống ghi nhận tình trạng mất kết nối. Bằng cách này, người đàn ông đã thực hiện tổng cộng 495 lần ngắt kết nối có chủ đích chỉ trong 12 ngày.

Kết quả, hệ thống tự động chuyển vào các tài khoản tổng cộng 369.110.314 Star Coin (khoảng 2,86 tỷ đồng)

Sau khi phát hiện sự việc, công ty phát hành trò chơi đã khởi kiện người đàn ông vì hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để chiếm đoạt tài sản.

Phủ nhận gian lận nhưng vẫn bị tuyên án tù

Tại phiên tòa sơ thẩm ở Tòa án quận Tân Bắc, người đàn ông họ Hồng phủ nhận cáo buộc gian lận, cho rằng bản thân không đặc biệt chú ý đến sự khác biệt giữa các loại tiền ảo trong trò chơi.

Luật sư bào chữa cũng khẳng định thân chủ không biết về lỗi hệ thống và không cố tình khai thác lỗ hổng để trục lợi.

Theo phía bào chữa, toàn bộ số tiền ảo đều được nhận thông qua các cơ chế do chính nhà phát hành thiết lập. Người chơi không xâm nhập hệ thống bảo mật, không vượt tường lửa và cũng không sử dụng phần mềm gian lận.

Luật sư cho rằng công ty đang tìm cách đổ trách nhiệm cho người chơi thay vì thừa nhận những thiếu sót trong quá trình thiết kế trò chơi. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận lập luận này.

Theo nhận định của tòa án, dữ liệu trò chơi cho thấy có những tài khoản ghi nhận hơn 10 lần ngắt kết nối mỗi ngày. Điều này chứng tỏ chế độ "FREE GAME", dù xuất hiện ngẫu nhiên, vẫn có thể được kích hoạt tương đối thường xuyên.

Đặc biệt, việc một người cố tình ngắt kết nối tới 495 lần trong thời gian ngắn cho thấy hành vi có chủ đích, không thể xem là sự cố kỹ thuật thông thường.

Tòa án xác định người đàn ông nhận thức được lỗi hệ thống nhưng vẫn liên tục khai thác nhằm chiếm đoạt số Star Coin được chuyển nhầm. Với những căn cứ này, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 8 tháng tù về tội lừa đảo.

Không đồng ý với phán quyết, người đàn ông tiếp tục kháng cáo lên Tòa án cấp cao Đài Loan.

Trong quá trình xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo có nhiều điểm mâu thuẫn, trong khi hành vi cố tình ngắt kết nối đã được thể hiện rõ qua dữ liệu trò chơi. Do đó, tòa vẫn giữ nguyên kết luận về hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc bị cáo chưa có tiền án và công ty phát hành đã thắng trong vụ kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trên cơ sở đó, tòa quyết định giảm hình phạt từ 8 tháng xuống còn 6 tháng tù, đồng thời áp dụng khoản tiền phạt bổ sung khoảng 46,5 triệu đồng. Bản án vẫn có thể tiếp tục được kháng cáo.