Đừng chỉ nhìn số năm cập nhật khi mua smartphone

Khi quyết định mua một chiếc smartphone, thời gian hỗ trợ phần mềm là một trong số những yếu tố không thể bỏ qua. Các thương hiệu hàng đầu như Apple và Google thường cam kết cung cấp hỗ trợ phần mềm trong nhiều năm giúp người dùng yên tâm hơn về tính năng và bảo mật.

Nhiều smartphone được hứa hẹn cập nhật phần mềm trong nhiều năm.

Hỗ trợ phần mềm không chỉ mang lại các tính năng mới mà còn đảm bảo an toàn cho thiết bị thông qua các bản cập nhật bảo mật. Việc sở hữu một chiếc điện thoại có thời gian hỗ trợ dài là một lợi thế lớn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các hãng đều có chính sách tương tự. Một số thương hiệu như ASUS, đặc biệt với dòng điện thoại ROG, lại có thời gian hỗ trợ ngắn hơn, mặc dù giá bán của chúng không hề thấp. Trong khi đó, người dùng cũng có thể tìm thấy những chiếc điện thoại giá rẻ nhưng vẫn được hỗ trợ lâu dài.

Vấn đề là, mặc dù một chiếc smartphone được hứa hẹn nhận hỗ trợ phần mềm trong 7 năm, điều này không đảm bảo rằng mọi tính năng mới sẽ có mặt trên thiết bị đó. Các công ty thường ưu tiên phát hành tính năng mới cho các sản phẩm mới nhất, một điều có thể khiến người dùng cảm thấy thất vọng. Ví dụ, Google đã từng tuyên bố rằng một số tính năng mới sẽ không có trên Pixel 8, nhưng sau đó họ đã rút lại thông báo này.

Nhưng càng về sau, những chiếc smartphone đó sẽ bị mất nhiều tính năng cập nhật.

Thêm vào đó, người dùng không nhất thiết phải chọn dòng sản phẩm cao cấp nhất để có được thời gian hỗ trợ phần mềm lâu dài. Nhiều dòng điện thoại giá rẻ, như Pixel A, cung cấp các tính năng tương tự như các dòng cao cấp nhưng với mức giá phải chăng hơn và thời gian hỗ trợ phần mềm tương đương.

Cuối cùng, khi lựa chọn smartphone, hãy cân nhắc kỹ lưỡng giữa giá cả và thời gian hỗ trợ phần mềm để đưa ra quyết định hợp lý nhất. Việc tìm hiểu kỹ về các chính sách hỗ trợ của từng thương hiệu sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho thiết bị của mình.