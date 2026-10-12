Samsung vẫn cập nhật phần mềm cho điện thoại Galaxy đời cũ nào?

Trong năm nay, Android 17 đã mang đến nhiều cải tiến về năng suất cho smartphone. Các thiết bị Android mới nhất sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật trong ít nhất vài năm tới. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng một chiếc điện thoại Samsung Galaxy đã cũ, có thể người dùng sẽ thắc mắc về khả năng nhận cập nhật từ công ty Hàn Quốc trong tương lai.

Người dùng nên dựa vào thông tin hỗ trợ cập nhật để quyết định có sử dụng thiết bị Samsung Galaxy cũ tiếp hay không.

Việc theo dõi thời gian hỗ trợ của điện thoại là rất quan trọng khi người dùng quyết định giữ lại thiết bị hiện tại hay nâng cấp lên một chiếc mới để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Đối với người dùng điện thoại Samsung Galaxy, dưới đây là những mẫu vẫn sẽ nhận được bản cập nhật Android vào năm 2026:

- Dòng Galaxy S: Galaxy S23, S23+ và S23 Ultra sẽ nhận được cập nhật đến tháng 2/2027. Trong khi đó, dòng Galaxy S22 và S21 FE 5G đã ngừng hỗ trợ từ đầu năm nay.

- Dòng Galaxy Z: Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 sẽ ngừng nhận cập nhật vào tháng 8/2026, điều đó có nghĩa chỉ các mẫu Z Fold5 và Z Flip5 trở lên mới có thể tiếp tục nhận được cập nhật.

- Dòng Galaxy A: Mặc dù Galaxy A06 4G sẽ ngừng nhận cập nhật vào tháng 8/2026, nhưng phiên bản 5G sẽ tiếp tục nhận cập nhật đến tháng 2/2031. Galaxy A15 sẽ nhận được cập nhật đến tháng 12/2027, trong khi Galaxy A24 và A34 sẽ nhận được cập nhật đến tháng 5 và tháng 3 tương ứng vào năm sau. Galaxy A54 5G cũng sẽ nhận được cập nhật đến tháng 3/2027, nhưng Galaxy A73 sẽ không còn nhận được cập nhật từ tháng 4/2026.

Việc kiểm tra thông tin cập nhật có thể thực hiện qua mục Software Update của ứng dụng Settings trên điện thoại Samsung Galaxy.

Ngoài điện thoại, một số mẫu máy tính bảng Galaxy của Samsung cũng sẽ tiếp tục nhận được bản cập nhật Android trong năm 2026, bao gồm Galaxy Tab S9, S9+ và S9 Ultra đến tháng 8/2027, cùng với Galaxy Tab A9+ và A9 đến tháng 10/2026.

Nếu điện thoại Samsung Galaxy của người dùng không còn được hỗ trợ, họ sẽ không nhận được thông báo cập nhật từ nhà sản xuất. Để kiểm tra, người dùng có thể tìm kiếm kiểu máy của mình trực tuyến hoặc tham khảo danh sách cập nhật bảo mật của Samsung. Trong trường hợp điện thoại không nhận được cập nhật trong một thời gian dài, có thể nó đã hết hạn hỗ trợ.

Việc mua một chiếc điện thoại tân trang có thể trở nên vô nghĩa nếu nó không còn nhận được các bản cập nhật quan trọng. Thiếu các bản vá bảo mật có thể khiến thiết bị dễ bị tấn công. Nếu gặp phải tình trạng ứng dụng không tương thích hoặc các dấu hiệu bất thường khác, có thể đã đến lúc người dùng nên xem xét việc nâng cấp điện thoại của mình.