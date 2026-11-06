Apple và Samsung tăng thị phần chip smartphone giữa lúc thị trường suy giảm

Theo Counterpoint Research, Apple và Samsung là hai nhà cung cấp chip điện thoại thông minh giành thêm thị phần trong quý 3/2026 trong bối cảnh lượng chip xuất xưởng toàn cầu sụt giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Apple và Samsung gia tăng thị phần chip xử lý (SoC)

Hiện tại, các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang phải đối mặt với nhiều thách thức do chi phí bộ nhớ tăng cao. Tuy nhiên, "ông trùm" công nghệ Apple đang xoay xở để vượt qua tác động này tốt hơn nhiều đối thủ cạnh tranh.

Ảnh minh họa.

Trong vài tháng qua, nhiều báo cáo chỉ ra rằng trong khi hầu hết các hãng điện thoại thông minh đã tăng giá sản phẩm nhiều lần trong năm, Apple vẫn giữ nguyên giá iPhone cho đến tận tháng 9, thời điểm ra mắt dòng iPhone 18 Pro.

Các báo cáo này cũng cho thấy iPhone đạt kết quả kinh doanh vượt trội so với thị trường chung, ngay cả khi toàn ngành đang trải qua giai đoạn suy thoái mạnh.

Mới đây, Counterpoint Research đã công bố một báo cáo (thông qua MacMagazine) phân tích tác động của việc chi phí bộ nhớ tăng cao và nhu cầu điện thoại thông minh chậm lại đối với thị trường chip điện thoại toàn cầu.

Theo báo cáo, Apple tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong số các thương hiệu cung cấp chip điện thoại thông minh trong quý 3, thị phần tăng từ 17% trong quý 3 năm 2025 lên 21%.

Thị phần sản xuất chip smartphonhe trên toàn cầu trong quý 3/2025 và quý 3/2026.

Mặt khác, MediaTek vẫn dẫn đầu thị trường SoC điện thoại thông minh toàn cầu với 28% thị phần (giảm 6% so với cùng kỳ năm trước), theo sau là Qualcomm với 22% (giảm từ 25%).

Xếp sau Apple là UNISOC với 13% thị phần (giảm từ 14%), Samsung đứng ở vị trí thứ năm với 8% thị phần, tăng so với mức 6% trong quý 3 năm 2025. Các nhà sản xuất khác chiếm 8% thị phần, tăng so với mức 4% trước đó.

Nhìn chung, thị trường đã ghi nhận mức sụt giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên gia phân tích cấp cao Shivani Parashar từ Counterpoint Research cho biết:

“Chúng ta đã chứng kiến ​​ba sự kiện ra mắt chip cao cấp đáng chú ý vào tháng 9 năm 2026, tất cả đều dựa trên tiến trình 2nm của TSMC: dòng A20 của Apple, Dimensity 9600 Pro của MediaTek và dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Những đợt ra mắt này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lượng xuất xưởng các dòng SoC dành cho điện thoại thông minh cao cấp trong quý 4 năm 2026 dù tổng sản lượng vẫn có khả năng thấp hơn so với mức ghi nhận trong quý 4 năm 2025.”

Trong tương lai, Counterpoint dự báo lượng chip điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2026, sẽ tiếp tục giảm thêm từ 3 - 4% trong năm 2027. Công ty nghiên cứu này cũng dự đoán giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026, Apple cũng đã mô tả tình hình giá bộ nhớ hiện tại là “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời cảnh báo rằng việc giá tiếp tục tăng sẽ gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận của hãng trong các quý tới.