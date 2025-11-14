Điện thoại 6G vừa nhanh, vừa cung cấp bối cảnh AI cực đỉnh

Trong thị trường kết nối điện thoại thông minh: công nghệ 3G được theo sau bởi 4G và giờ đây, smartphone đã kết nối qua 5G. Trong tương lai, mạng 6G sẽ đến.

Không giống như các thế hệ G trước đó, mạng 6G vẫn còn khá mơ hồ. Chúng không còn gây phấn khích cho người tiêu dùng mà là một chủ đề thảo luận trong ngành viễn thông và các mạng lưới mà nó phụ thuộc.

Ảnh minh họa.

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh Web hôm thứ Ba, Cristiano Amon, CEO của nhà sản xuất chip Qualcomm đã ám chỉ rằng mạng 6G sẽ ​​ra mắt tại Mỹ vào đầu những năm 2030.

Theo nhà quản lý này, "mạng 6G được thiết kế cho AI". Chúng sẽ tăng tốc độ kết nối và cảm nhận những gì xung quanh chúng ta, cung cấp ngữ cảnh cho các tác nhân AI để làm việc thay chúng ta.

Amon cho biết, mỗi thế hệ công nghệ mạng đều là cánh cổng dẫn đến những trải nghiệm mới. 2G giúp tất cả mọi người trên thế giới đều có thể sở hữu điện thoại di động, 3G giúp kết nối điện thoại với internet, 4G biến thiết bị di động của chúng ta thành máy tính. 5G cho phép chúng ta có kết nối thiết yếu và dữ liệu không giới hạn.

Mạng 6G mang lại điều gì mới mẻ?

Câu trả lời hiển nhiên: tốc độ nhanh hơn và độ trễ thấp hơn. Đáng chú ý là mạng 6G sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với các thiết bị hỗ trợ AI.

Một trong những lợi ích lớn của các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến hơn mà chúng ta đang sử dụng hiện nay - công nghệ nền tảng cho các chatbot AI như ChatGPT, Gemini, Claude và Copilot là chúng có thể hiểu được giọng nói tự nhiên của chúng ta, giúp chúng ta trò chuyện với các tác nhân AI.

6G sẽ thúc đẩy một 'mạng luôn cảm biến'

Qualcomm đã sớm đề xuất tiềm năng của các tác nhân AI, có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ thay mặt bạn. Chip của hãng đã bắt đầu cung cấp năng lượng cho các trải nghiệm agentic - tác nhân trên điện thoại, thiết bị đeo, máy tính và ô tô.

Ảnh minh họa.

Nếu chúng ta dựa vào giọng nói của mình để tương tác chính xác và tự tin với các thao thanh toán hoặc gửi email cho khách hàng, kết nối hoàn toàn liền mạch sẽ rất quan trọng. Điều này sẽ đảm bảo không có thông tin nào bị sai lệch trong quá trình dịch thuật. Theo Amon, đây chính là lúc 6G phát huy tác dụng.

Ông Amon chia sẻ thêm:

"Các thiết bị chúng ta tương tác sẽ hiểu những gì chúng ta nói, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta thấy. Mạng 6G sẽ cung cấp ngữ cảnh."

Cũng theo ông Amon, chúng ta sẽ được bao quanh bởi một "mạng lưới cảm biến", cho phép agent dự đoán những gì chúng ta sẽ làm và cần làm gì tiếp theo dựa trên những gì đang diễn ra xung quanh.

Ngoài ra, các công ty cũng sẽ áp dụng AI vào radio -- 6G, giống như các thế hệ trước, là một công nghệ truyền thông vô tuyến, giúp phát hiện các nhiễu loạn trong môi trường tần số vô tuyến trong phòng. Ví dụ, AI có thể phát hiện những thay đổi trong hơi thở của em bé khi em bé còn nằm trong nôi mà không cần thiết bị theo dõi đeo trên người. Một ví dụ khác là nhận dạng khuôn mặt hàng loạt, cho phép nhận dạng đồng thời tất cả mọi người trong phòng.

Ông Amon nói thêm rằng việc mạng 6G hiểu được bối cảnh của chúng ta sẽ là chìa khóa để cho phép các tác nhân AI hoạt động.

Còn ít nhất năm năm nữa 6G mới được triển khai tại Mỹ và với việc AI tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt, thật khó để dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra khi hai công nghệ này được kết hợp với nhau. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: 6G sẽ thúc đẩy những trải nghiệm mới - một số trong đó có thể chưa được phát minh.