Đừng hoảng nếu bị yêu cầu bật điện thoại tại sân bay

Tuy nhiên, nhiều hành khách có thể không biết rằng nhân viên tại nhiều cửa kiểm soát an ninh như Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) có quyền yêu cầu họ bật nguồn các thiết bị này. Theo thông tin từ trang web của TSA, “các nhân viên có thể yêu cầu bạn bật nguồn thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại di động”, có nghĩa hành khách cần phải chứng minh thiết bị đang hoạt động.

Đừng để bị cấm lên máy bay tại một số sân bay chỉ vì điện thoại tắt nguồn.

Tin vui là TSA khẳng định họ không “đọc hoặc sao chép thông tin từ thiết bị của bạn”, mà chỉ kiểm tra xem thiết bị có bật nguồn hay không. Nếu thiết bị không hoạt động, có thể hành khách sẽ không được phép mang lên máy bay.

Lý do cho quy định này là để đảm bảo rằng thiết bị của hành khách không bị can thiệp và không chứa vật liệu nguy hiểm. Kẻ xấu có thể biến thiết bị thành bom bằng cách thay pin hoặc sử dụng các tính năng an toàn để kích hoạt chất nổ bên trong.

Nếu thiết bị của hành khách không bật nguồn khi được yêu cầu, nhân viên TSA có thể tiến hành kiểm tra kỹ hơn hoặc thậm chí từ chối cho phép hành khách mang thiết bị lên máy bay. Trong một số trường hợp, hành khách có thể cần cung cấp bằng chứng chứng minh thiết bị không hoạt động, như biên lai bảo hành.

Người dùng có thể phải tìm đến các trạm sạc để cấp nguồn cho điện thoại.

Quy định này cũng áp dụng cho các bộ sạc dự phòng và bộ sạc di động, nên hành khách chỉ nên mang theo chúng trong hành lý xách tay. Các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại thông minh như máy tính xách tay, máy chơi game cầm tay, máy tính bảng và máy đọc sách điện tử đều được phép mang theo. Tuy nhiên, một số thiết bị như dụng cụ điện, máy duỗi tóc, máy uốn tóc hay Galaxy Note7 sẽ không được phép do nguy cơ quá nhiệt và phát nổ.

TSA và các cơ quan an ninh sân bay tại các quốc gia khác nhau thường xuyên cập nhật các quy định về an ninh và công nghệ, vì vậy hành khách nên tìm hiểu kỹ về các quy tắc mới nhất trước khi lên đường.