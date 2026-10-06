Chơi game để hiểu con, người phụ nữ 60 tuổi trở thành streamer nổi tiếng

Ở tuổi 60, Zhong Juanjuan trở thành streamer game nổi tiếng tại Trung Quốc, thu hút khoảng 527.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi buổi livestream của bà thường có khoảng 10.000 người xem.

Từ người mẹ phản đối game đến streamer 60 tuổi

Theo trang SCMP, bà Zhong sống tại khu vực ngoại ô thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà chỉ bắt đầu chơi game cách đây 6 năm. Trước đó, do chỉ học hết tiểu học, bà từng làm nhiều công việc bán thời gian như bán hàng và chăm sóc trẻ trước khi nghỉ hưu khoảng 10 năm trước.

Điều đáng chú ý là game từng khiến bà Zhong và con trai xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 20 năm trước, khi con trai út còn học trung học, cậu dành quá nhiều thời gian chơi game khiến thành tích sa sút. Bà Zhong nhiều lần đến các quán net để tìm con, thậm chí kéo cậu về nhà.

Bà Zhong từng cấm cản con mình chơi game.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con bắt đầu thay đổi vào năm 2020, khi bà Zhong bắt đầu tò mò về game online sau khi chứng kiến cậu con trai dành nhiều giờ chơi game tại nhà sau khi nghỉ việc.

Muốn hiểu điều gì khiến con trai say mê đến vậy, bà Zhong quyết định tự mình trải nghiệm. Ban đầu, bà gặp nhiều khó khăn vì thị lực suy giảm và phản xạ chậm hơn người trẻ. Con trai bà kể rằng, thời gian đầu mẹ anh chưa biết cách điều khiển nhân vật, thường đi lệch hướng, đâm vào tường rồi quay lại, thậm chí còn loay hoay khi tìm cách leo cầu thang.

Tuy nhiên, bà Zhong kiên trì luyện tập. Đến năm 2022, khi tự tin với khả năng của mình nên bà bắt đầu livestream.

Hình ảnh một phụ nữ nông thôn lớn tuổi sử dụng thiết bị livestream đơn giản nhưng chơi game thành thạo nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Bà Zhong còn thường xuyên sử dụng những thuật ngữ gaming phổ biến trong giới trẻ.

Hạ gục thần đồng 17 tuổi, khiến dân mạng nghi ngờ

Đến nay, bà Zhong đã có hơn 8.000 giờ chơi game, chủ yếu tập trung vào các trò chơi bắn súng. Bước ngoặt đến vào tháng 12/2024, khi bà được mời tham gia một trận đấu biểu diễn trực tuyến của Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Đối thủ của Zhong có tuyển thủ Nga 17 tuổi với biệt danh “donk”, người vừa giành chức vô địch thế giới.

Bà tham gia các giải đấu và giành chiến thắng trước các đối thủ trẻ.

Điều bất ngờ là bà Zhong đã hạ gục tuyển thủ trẻ tuổi. Khoảnh khắc này càng khiến tên tuổi của bà được chú ý trong cộng đồng game.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng kéo theo hoài nghi. Dân mạng nghi ngờ người thực sự điều khiển nhân vật trong game là một game thủ trẻ khác. Để chứng minh khả năng của mẹ, con trai bà lắp nhiều camera ở các góc khác nhau để ghi lại toàn bộ quá trình mẹ mình chơi game.

Trước những lời chỉ trích rằng một phụ nữ ở tuổi 60 không nên dành quá nhiều thời gian cho game, Zhong đáp: “Là một người mẹ, chẳng lẽ tôi chỉ nên làm việc nhà?”

Hiện tại, bà chơi game toàn thời gian.

Hiện con trai bà Zhong đã trở thành người đại diện toàn thời gian cho mẹ. Hai mẹ con thậm chí đảo ngược vai trò so với 20 năm trước, Zhong dành nhiều thời gian chơi game, còn con trai phải tắt mạng vào nửa đêm để ngăn mẹ chơi quá khuya.

Bà Zhong cho biết bà từng rất vui khi được một người đàn ông nhận ra tại chợ và gọi: “Dì Juan, tôi đã xem dì chơi game trên mạng”.

Theo bà Zhong, nhiều người cho rằng phụ nữ ở độ tuổi của bà nên chăm cháu hoặc tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, bà cho rằng chơi game giúp rèn luyện trí não và khả năng phối hợp tay và mắt.

“Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu học một điều mới”, bà Zhong nói.