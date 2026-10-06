iPhone Duo đang mở ra tương lai cho smartphone

Kể từ khi iPhone Duo được công bố, ý tưởng về việc có thể thao tác với mọi thành phần điều hướng giao diện chính chỉ bằng ngón cái đã thực sự thu hút sự chú ý. Apple đã tái định nghĩa cách điều hướng trên điện thoại thông minh nhờ màn hình phụ bên ngoài của iPhone Duo. Giờ đây, việc các mẫu smartphone khác vẫn bố trí mọi thứ ở phần trên màn hình bỗng trở nên bất hợp lý.

iPhone Duo.

Ai cũng hoài niệm về thời điện thoại còn nhỏ gọn, chủ yếu vì khi đó người dùng dễ dàng thao tác bằng một tay. Tuy nhiên, nhược điểm là màn hình lại khá bé trong khi nội dung hiển thị ngày nay đã phát triển vượt xa giới hạn đó.

iPhone Duo giải quyết cả hai vấn đề này bằng cách duy trì một khu vực hiển thị hình chữ nhật đủ rộng ở bên trái, kết hợp với khu vực chứa thanh dock và các nút điều hướng ở bên phải. Nhờ đó, người dùng vừa có không gian hiển thị lớn, vừa có thể thao tác mọi thứ trong tầm với của ngón cái.

Thiết kế iPhone đã thay đổi.

Ngay sau khi Apple giới thiệu thiết kế này, nhiều người đam mê công nghệ đã nảy sinh ý tưởng về một chiếc "iPhone Solo" – thiết bị có kích thước màn hình tương đương iPhone Duo nhưng không phải là điện thoại màn hình gập.

Đây quả là một ý tưởng thú vị và có thể sẽ trở nên khả thi tùy thuộc vào mức độ thành công của iPhone Duo. Thực tế cho thấy, kiểu dáng hiện tại của điện thoại thông minh thực ra chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên trong quá trình phát triển. Chúng ta từng có màn hình tỷ lệ 16:9, sau đó loại bỏ viền màn hình và nút Home, biến điện thoại thành những thiết bị cao lênh khênh khiến việc thao tác trở nên khó khăn.

iPhone Duo đã tái định hình kiểu dáng lý tưởng cho điện thoại thông minh. Apple không chỉ đơn thuần bê nguyên giao diện iOS thông thường lên màn hình phụ rồi bỏ mặc đó; hãng đã thiết kế lại để tối ưu hóa trải nghiệm.

Cùng chờ xem phản ứng của người dùng khi iPhone Duo chính thức được bán ra vào tháng này. Dự kiến, tại Việt Nam, sản phẩm sẽ có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB.