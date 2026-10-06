Realme ra mắt điện thoại giá chỉ hơn 4 triệu có màn 120Hz, pin 7.000 mAh

Realme vừa chính thức giới thiệu thành viên mới trong dòng sản phẩm giá rẻ của hãng mang tên P4s Lite. Đây là phiên bản tiếp theo của dòng P4 Lite, với cả hai biến thể 4G và 5G. Sản phẩm mới này được thiết kế nhằm mang đến thời lượng sử dụng dài và khả năng hiển thị mượt mà trong phân khúc phổ thông.

Realme P4s Lite sở hữu màn hình LCD 6.75 inch với độ phân giải HD+ (1570 x 720 pixels). Điểm nổi bật của màn hình này là tần số quét lên tới 120Hz, giúp trải nghiệm cuộn trang và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, thường chỉ trang bị màn hình 60Hz hoặc 90Hz.

Màn hình đạt độ sáng tối đa 900 nits, tần số lấy mẫu cảm ứng 240Hz và bao phủ 86% dải màu DCI-P3 ở chế độ Vivid. Để tăng độ bền, Realme đã trang bị kính bảo vệ Panda MN228 cho mặt trước của thiết bị.

Về thiết kế, P4s Lite có kích thước 166.5 x 78.2 x 9mm và nặng khoảng 215g, mang lại cảm giác đầm tay, chủ yếu nhờ vào dung lượng pin lớn bên trong. Thiết bị tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên và hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt.

Sức mạnh của Realme P4s Lite đến từ bộ vi xử lý Unisoc T7250, kết hợp với RAM LPDDR4X lên đến 4GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 tối đa 128GB. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Máy chạy giao diện Realme UI dựa trên hệ điều hành Android, tuy nhiên, thông tin về phiên bản Android cụ thể vẫn chưa được công bố.

Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị là viên pin dung lượng 7.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày. Tuy nhiên, công suất sạc chỉ dừng lại ở mức 15W (hỗ trợ USB Power Delivery), có nghĩa là người dùng sẽ mất thời gian khá lâu để sạc đầy viên pin này.

Về khả năng nhiếp ảnh, Realme P4s Lite trang bị camera sau đơn 13MP hỗ trợ lấy nét tự động và quay video độ phân giải 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Camera selfie 5MP ở mặt trước phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản.

Về kết nối, thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, cổng sạc USB Type-C và giắc cắm tai nghe 3.5mm truyền thống. Lưu ý rằng mẫu điện thoại này không hỗ trợ kết nối mạng 5G và không tích hợp công nghệ NFC.

Realme P4s Lite được niêm yết với hai tùy chọn màu sắc: Đen Tinh Vân (Nebula Black) và Bạc Ánh Trăng (Moonlight Silver). Sản phẩm có hai phiên bản cấu hình bộ nhớ với mức giá cụ thể như sau:

- Phiên bản 4GB RAM + 64GB bộ nhớ trong giá 16.499 Rupee (khoảng 4,45 triệu đồng).

- Phiên bản 4GB RAM + 128GB bộ nhớ trong giá 18.499 Rupee (khoảng 4,99 triệu đồng).