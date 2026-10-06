Hệ thống camera AI của Hàn Quốc tìm người mất tích trong 7 phút, nhận diện biểu hiện tự tử

Hàn Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào mạng lưới camera an ninh. Ảnh: reporteasia.com

Hàn Quốc đang chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống camera giám sát an ninh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), biến mạng lưới camera truyền thống thành công cụ phân tích dữ liệu thông minh và phản ứng nhanh.

Điển hình là trung tâm điều hành tại quận Yeongdeungpo thuộc Seoul, nơi khoảng 5.500 camera của chính quyền địa phương được vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Nhân viên tại đây không còn phải xem từng đoạn video thủ công mà có thể nhập các thông tin cơ bản như giới tính, màu sắc trang phục phần trên và dưới, cùng thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.

Hệ thống AI sau đó tự động rà soát dữ liệu hình ảnh dài 30 phút từ tối đa 100 camera và hoàn tất quá trình chỉ trong khoảng 7 đến 8 phút, hiển thị các khung hình phù hợp để theo dõi hành trình di chuyển của đối tượng.

Công nghệ này không chỉ phục vụ tìm kiếm người mất tích mà còn được mở rộng sang phát hiện tự động các sự cố bất thường.

AI có khả năng nhận diện dấu hiệu sụt lún mặt đường, hành vi bạo lực trên phố, hoặc các biểu hiện cảnh báo nguy cơ tự tử như người đứng lâu tại một vị trí trên những cây cầu bắc qua sông Hàn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp mạng lưới camera an ninh của Hàn Quốc tinh mắt hơn. Ảnh: english.kyodonews.net

Trên phạm vi toàn quốc, số lượng camera do chính quyền địa phương vận hành đã tăng từ khoảng 440.000 chiếc năm 2020 lên 650.000 chiếc vào năm 2024.

Cùng với đó, tỷ lệ nhân sự giám sát thay đổi rõ rệt khi trung bình mỗi nhân viên phải phụ trách tới 477 camera vào năm 2024, tạo áp lực lớn buộc phải tự động hóa quy trình phân tích để duy trì hiệu quả.

Một trường hợp thực tế minh họa rõ sức mạnh của hệ thống diễn ra vào ngày 4/7, khi một người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ đi lạc tại Yeongdeungpo.

Trung tâm điều hành phối hợp với cảnh sát sử dụng AI để xác định vị trí người này đang lang thang trong khu vực, giúp đưa họ về nơi an toàn chỉ khoảng hai giờ sau khi nhận được thông báo.

Sự thành công này phản ánh xu hướng thay đổi trong nhận thức của người dân Hàn Quốc, khi ngày càng nhiều người chấp nhận camera an ninh như công cụ đảm bảo an toàn công cộng thay vì chỉ xem đó là mối đe dọa đến quyền riêng tư.

Về mặt công nghệ, hệ thống AI giám sát của Hàn Quốc dựa trên khả năng phân tích video tốc độ cao kết hợp nhận dạng đối tượng theo thuộc tính.

Mắt thần AI giám sát của Hàn Quốc, mạng lưới 650.000 camera quét hình ảnh cực nhanh giúp giải cứu con người. Ảnh: english.kyodonews.net

Thay vì nhận diện khuôn mặt chi tiết, hệ thống ưu tiên các đặc điểm bề ngoài như màu sắc trang phục và giới tính để giảm độ phức tạp tính toán đồng thời hạn chế tranh cãi về quyền riêng tư.

Việc xử lý song song dữ liệu từ nhiều camera giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng, biến hàng nghìn giờ ghi hình thành thông tin hữu ích trong vài phút.

Mô hình này đang được mở rộng dần, với các kế hoạch tích hợp AI thế hệ mới có khả năng hiểu ngữ cảnh tình huống thay vì chỉ phát hiện đối tượng đơn thuần.

Ưu điểm nổi bật nhất là tốc độ và hiệu quả trong xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Với số lượng camera ngày càng tăng trong khi nhân sự có hạn, AI giúp duy trì khả năng giám sát 24/7 mà không đòi hỏi tăng tương ứng số người vận hành.

Hệ thống hỗ trợ cứu người kịp thời trong các trường hợp mất tích, đặc biệt là người già hoặc trẻ em, đồng thời phát hiện sớm các nguy cơ an toàn công cộng như bạo lực hay ý định tự tử.

Việc công chúng ngày càng ủng hộ cũng tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô mà ít gặp phản ứng phản đối mạnh mẽ.

AI có khả năng nhận diện dấu hiệu sụt lún mặt đường, hành vi bạo lực trên phố, hoặc các biểu hiện cảnh báo nguy cơ tự tử như người đứng lâu tại một vị trí trên những cây cầu bắc qua sông Hàn. Ảnh: english.kyodonews.net

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại những hạn chế cần lưu ý. Độ chính xác của AI phụ thuộc lớn vào chất lượng hình ảnh camera và điều kiện ánh sáng, thời tiết, có thể dẫn đến bỏ sót hoặc nhận diện sai trong môi trường phức tạp.

Việc tập trung vào thuộc tính bề ngoài thay vì nhận diện sinh trắc học giúp giảm lo ngại quyền riêng tư nhưng cũng làm giảm khả năng xác định chính xác khi đối tượng thay đổi trang phục.

Áp lực từ tỷ lệ camera trên nhân viên cao đòi hỏi hệ thống phải liên tục được nâng cấp để tránh quá tải cảnh báo giả.

Ngoài ra, dù người dân đang chấp nhận hơn, việc lưu trữ và xử lý dữ liệu quy mô lớn vẫn tiềm ẩn rủi ro về bảo mật thông tin nếu không được quản lý chặt chẽ.

Sự phát triển của hệ thống giám sát AI tại Hàn Quốc cho thấy xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại khi số lượng camera vượt xa khả năng giám sát thủ công.

Bằng cách kết hợp công nghệ phân tích thông minh với hạ tầng sẵn có, quốc gia này đang biến dữ liệu hình ảnh thành công cụ bảo vệ an toàn công cộng hiệu quả hơn, đồng thời đặt ra câu hỏi về cân bằng giữa tiện ích và quyền riêng tư trong kỷ nguyên số.