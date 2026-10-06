Từng là "hot girl" đa nghề, nữ TikToker sa vào đường dây lừa đảo

Theo trang mirrordaily, Lý Giai Trân còn được biết đến với biệt danh “Mạn Mạn”, là một nữ TikToker có hơn 70.000 người theo dõi tại Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi vướng vào đường dây lừa đảo, cô từng làm nhiều công việc khác nhau rồi cuối cùng trở thành nhân vật chủ chốt trong một đường dây lừa đảo.

Một trong những trang cá nhân của Lý Giai Trân.

Cú sa chân vào đường dây lừa đảo

Ban đầu, Lý Giai Trân chỉ giúp bạn trai họ Tưởng tuyển người cho đường dây lừa đảo. Theo đó, bạn trai cô gia nhập một đường dây lừa đảo hoạt động ở nước ngoài vào tháng 4/2022. Anh phụ trách điều phối công việc và những người nhận tiền tại Đài Loan.

Theo đó, cô Lý từng đăng tin tuyển người trên Instagram, tìm những người “đang cần tiền” với mức thù lao khoảng 3.000 Đài tệ/ngày (khoảng 2,5 triệu đồng), bao ăn và trả lương theo tuần. Cô cũng cùng bạn trai phỏng vấn người mới, đặt phòng khách sạn để bố trí chỗ ở cho các thành viên và cung cấp tài khoản ngân hàng để đường dây sử dụng.

Cô và bạn trai cùng điều hành một đường dây lừa đảo.

Trong thời gian tiếp xúc, cô Lý dần hiểu rõ cách thức hoạt động của nhóm. Cuối tháng 7/2022, vì bạn trai phải vào cơ sở cai nghiện nên cô tiếp quản toàn bộ hoạt động lừa đảo tại Đài Loan, từ tuyển người, điều phối chỗ ở, xử lý tiền đến trả công cho các thành viên.

Sau khi nắm quyền, cô tiếp tục liên lạc với những người điều hành ở nước ngoài, báo cáo kết quả và thúc giục thanh toán. Đường dây hoạt động với nhiều hình thức lừa đảo, từ giả danh người thân, giả danh cảnh sát hoặc cơ quan tư pháp đến tuyển dụng việc làm lương cao và dụ đầu tư. Số tiền đường dây xử lý mỗi tháng được xác định lên tới hơn 10 triệu Đài tệ (khoảng 8 tỷ đồng).

Khi bạn trai trở về sau thời gian cai nghiện, hoạt động của đường dây lừa đảo đã được cô Lý mở rộng đáng kể. Vai trò của cô lúc này vượt qua vị trí hỗ trợ và trở thành người đứng đầu tại Đài Loan.

Cô cũng bị cáo buộc trực tiếp tham gia nhận tiền và lôi kéo người bạn thân họ Giang tham gia làm người nhận tiền cho đường dây. Khi cảnh sát khám xét căn hộ cô Lý thuê tại Đài Trung, họ thu giữ khoảng 3,3 triệu Đài tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng) tiền mặt cùng nhiều thẻ ngân hàng và tang vật liên quan.

Cuộc sống nhiều nghề trước khi lĩnh án 42 năm 6 tháng

Được biết, trước khi tham gia đường dây lừa đảo, Lý Giai Trân được mô tả là người làm nhiều nghề để kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô từng bán hàng tại chợ đêm, kinh doanh máy gắp thú, livestream bán các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm bổ sung, đồng thời làm môi giới xe cũ. Cảnh sát từng ghi nhận cô di chuyển qua nhiều cửa hàng máy gắp thú để bổ sung hàng và có mặt tại các quầy trò chơi ở chợ đêm.

Cô từng vất vả làm nhiều nghề trước đây.

Trên mạng xã hội, cô Lý xây dựng hình ảnh một cô gái có cuộc sống khá giả, thường đăng ảnh thời trang, hàng hiệu và những chuyến du lịch. Trang cá nhân của cô từng sử dụng những câu như “Ba quan điểm quan trọng hơn ngoại hình” và “Dù bị cả thế giới hiểu lầm, vẫn phải tiếp tục sống tử tế, tiếp tục tỏa sáng”.

Đặc biệt, bạn thân của cô sau khi bị bắt đã khai với cơ quan điều tra rằng mình tham gia đường dây do cô rủ rê. Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục điều tra và xác định cô Lý có vai trò quan trọng trong việc tuyển người, điều phối hoạt động và xử lý tiền của đường dây.

Tại tòa, cô Lý phủ nhận việc biết bạn trai có liên quan đến đường dây lừa đảo, nhưng lời khai của các đồng phạm, trong đó có bạn trai cô được sử dụng để chứng minh vai trò của cô trong hoạt động của nhóm. Tòa xác định cô phạm các tội liên quan đến lừa đảo, chỉ huy tổ chức phạm tội và rửa tiền, đồng thời tuyên phạt 42 năm 6 tháng tù. Bạn trai cô cũng bị tuyên 17 năm 10 tháng tù do liên quan đến 24 vụ án.