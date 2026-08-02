Sai lầm phổ biến khi chỉnh nhiệt độ tủ lạnh mà nhiều người mắc phải

Khi mua tủ lạnh, người dùng cần xem xét nhiều yếu tố và thông số kỹ thuật để chọn được mẫu tủ lạnh phù hợp. Sau khi tủ lạnh được giao đến nhà, việc tự lắp đặt là điều cần thiết, nhưng một chi tiết quan trọng mà nhiều người có thể quên là cấu hình nhiệt độ làm lạnh. Nhiệt độ này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng bảo quản thực phẩm ở ngăn mát và ngăn đông, mà còn giúp tiết kiệm điện năng hằng tháng.

Thiết lập đúng nhiệt độ sẽ giúp tủ lạnh vừa tiết kiệm điện, vừa bảo quản thực phẩm tốt.

Chọn đúng nhiệt độ sẽ giúp thực phẩm tươi lâu hơn, giảm lãng phí và duy trì điều kiện an toàn cho người dùng bằng cách làm chậm sự phát triển của vi sinh vật. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên chọn nhiệt độ lạnh nhất mà thiết bị cho phép, vì điều này có thể làm hỏng thực phẩm và gây lãng phí năng lượng.

Nhiệt độ lý tưởng trong tủ lạnh là bao nhiêu?

Chi phí vận hành tủ lạnh hằng tháng có thể dao động đến vài trăm nghìn đồng, tùy thuộc kích thước, tính năng và hiệu suất của tủ lạnh. Đặc biệt, tủ lạnh hai cánh hoặc tủ lạnh cũ có thể tiêu tốn nhiều điện hơn do hiệu suất cách nhiệt kém. Mỗi độ C giảm xuống có thể làm tăng chi phí điện năng từ 7 đến 10%.

Theo Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Tây Ban Nha (OCU) và công ty năng lượng Iberdrola, nhiệt độ tối ưu cho ngăn mát là khoảng 4°C, có thể dao động từ 3 đến 5°C tùy thuộc vào mức độ đầy của tủ. Đối với ngăn đông, nhiệt độ lý tưởng là từ -17°C đến -18°C.

Tùy thuộc thương hiệu mà mức đề xuất có thể khác nhau đôi chút.

Các thương hiệu như LG khuyến nghị giữ nhiệt độ tủ lạnh từ 2 đến 8°C, trong khi AEG (thuộc Tập đoàn Electrolux) đề xuất từ 3 đến 5°C. Đặc biệt, AEG cũng khuyến nghị đặt nhiệt độ tủ đông ở mức -18°C và đông lạnh thực phẩm ít nhất 5 ngày trước khi tiêu thụ để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Về cách điều chỉnh nhiệt độ, tủ lạnh hiện đại thường có núm điều khiển kỹ thuật số cho phép người dùng chọn nhiệt độ mong muốn một cách chính xác. Nếu tủ lạnh của gia đình là loại cũ hoặc giá rẻ không có nút điều chỉnh kỹ thuật số, người dùng có thể sử dụng núm xoay với các chỉ báo từ 1 đến 10. Trong trường hợp này, nên sử dụng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ tương ứng với từng giá trị cho đến khi đạt được mức lý tưởng 4°C.