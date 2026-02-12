Đi xa dịp Tết: Những món hi-tech giúp hành trình dễ thở hơn

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông ngày càng quá tải và thời gian di chuyển kéo dài, những thiết bị công nghệ nhỏ gọn đang dần trở thành “người bạn đồng hành” quen thuộc, giúp chuyến đi bớt mệt mỏi và chủ động hơn.

Pin dự phòng

Smartphone hiện là công cụ đa năng trong mọi chuyến đi, từ đặt vé, tra cứu bản đồ, gọi xe cho đến chụp ảnh, liên lạc. Tuy nhiên, việc sử dụng liên tục trong nhiều giờ khiến pin nhanh chóng cạn kiệt, đặc biệt khi kẹt xe hoặc chờ đợi tại bến tàu, sân bay.

Lúc này, pin dự phòng trở thành món đồ gần như không thể thiếu. Các mẫu pin dung lượng từ 10.000 mAh đến 20.000 mAh đủ để sạc điện thoại từ 2 đến 4 lần, trong khi kích thước ngày càng gọn nhẹ. Người dùng nên ưu tiên pin có cổng USB-C, hỗ trợ sạc nhanh để rút ngắn thời gian nạp điện, đặc biệt khi chỉ có vài chục phút nghỉ chân dọc đường. Tuy nhiên, cũng cần đọc qua các quy định về pin dự phòng nếu di chuyển trên các chuyến bay.

Tai nghe không dây

Xe khách, tàu hỏa hay sân bay dịp Tết thường ồn ào, đông đúc. Tai nghe không dây, đặc biệt là các mẫu có chống ồn chủ động (ANC), giúp người dùng “tách mình” khỏi không gian xung quanh, tập trung nghe nhạc, xem phim hoặc gọi điện trong thời gian chờ đợi.

So với tai nghe có dây trước đây, tai nghe không dây thực sự (TWS) có thiết kế gọn nhẹ hơn và không vướng víu khi di chuyển. Nhiều mẫu hiện nay cho thời lượng pin 5-8 giờ, kết hợp hộp sạc có thể dùng cả ngày. Với những chuyến đi dài, đây là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt về sự thoải mái.

Bộ sạc đa cổng

Không ít gia đình mang theo nhiều thiết bị cùng lúc: điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, pin dự phòng, thậm chí cả máy ảnh. Việc chỉ có một ổ cắm tại nhà nghỉ hoặc trên tàu xe khiến quá trình sạc trở nên bất tiện.

Lúc này, bộ sạc đa cổng tích hợp nhiều cổng USB và USB-C giúp sạc đồng thời nhiều thiết bị mà không cần mang theo nhiều củ sạc riêng lẻ. Một số mẫu còn hỗ trợ công suất cao, đủ dùng cho laptop mỏng nhẹ, phù hợp với người vừa đi chơi vừa làm việc từ xa trong dịp Tết.

Phụ kiện quay chụp

Tết cũng là thời điểm ghi lại nhiều hình ảnh nhất trong năm, từ bữa cơm gia đình đến chuyến du lịch đầu xuân. Ngoài camera trên smartphone, các phụ kiện như gimbal chống rung, ống kính gắn ngoài hay tripod mini giúp chất lượng hình ảnh và video cải thiện đáng kể.

Gimbal hỗ trợ quay video mượt mà khi di chuyển, hạn chế rung lắc trong cảnh đông người. Ống kính góc rộng giúp chụp nhóm dễ hơn trong không gian hẹp, trong khi tripod nhỏ gọn cho phép chụp ảnh gia đình mà không cần nhờ người khác. Những phụ kiện này không quá đắt nhưng mang lại giá trị sử dụng lâu dài.

Thiết bị hỗ trợ lái xe

Với những gia đình tự lái xe về quê hoặc du xuân, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn. Camera hành trình (dash cam) ngày càng phổ biến khi nó không chỉ giúp ghi lại chuyến đi mà còn là bằng chứng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc tranh chấp giao thông.

Bên cạnh đó, giá đỡ điện thoại gắn trên taplo hoặc cửa gió điều hòa giúp tài xế theo dõi bản đồ mà không cần cầm tay, giảm nguy cơ mất tập trung có thể bị phạt nguội. Một số xe đời cũ có thể trang bị thêm bộ chuyển Bluetooth hoặc USB để nghe nhạc, nhận cuộc gọi rảnh tay, tăng sự tiện lợi khi lái xe đường dài.

Không phải món đồ nào cũng “hi-tech” theo nghĩa truyền thống, nhưng những sản phẩm kết hợp yếu tố công nghệ vẫn mang lại trải nghiệm tốt hơn. Gối cổ công thái học giúp giảm mỏi cổ khi ngồi lâu trên xe hoặc máy bay. Tai nghe chống ồn hoặc bịt tai giúp dễ ngủ hơn trong không gian ồn ào. Một số mẫu gối cổ hiện nay còn tích hợp vật liệu nhớ hình, nhẹ và gọn, phù hợp mang theo trong balo.

Kết nối internet

Trong thời đại số, việc mất kết nối internet có thể gây không ít bất tiện, từ không tra được bản đồ đến không liên lạc được với người thân. Router Wi-Fi di động hoặc SIM dữ liệu dung lượng lớn là giải pháp cho nhóm đông người khi nhiều thiết bị cần truy cập mạng cùng lúc.

So với việc phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng, giải pháp này ổn định và an toàn hơn, đặc biệt ở các khu vực đông du khách dịp Tết. Với sự phổ biến của mạng 4G và 5G tại Việt Nam hiện nay, tốc độ truy cập đủ đáp ứng nhu cầu gọi video, xem bản đồ hay đặt dịch vụ trực tuyến.