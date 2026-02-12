Những mẫu xe số bình dân đáng mua nhất hiện nay

Honda Wave Alpha

Honda Wave Alpha 110 có giá niêm yết từ 17,86-18,9 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Wave Alpha 110 hiện nay được tinh chỉnh trọng lượng chỉ còn 96 kg, khoảng sáng gầm tăng lên 134 mm, giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển.

Ngoại hình là điểm mới đáng chú ý với dàn áo thiết kế lại, các đường nét góc cạnh kết hợp bộ tem mới mang đến vẻ hiện đại và thanh thoát. Xe vẫn sử dụng đồng hồ cơ analog hiển thị rõ ràng tốc độ, hộp số và mức nhiên liệu, nền đồng hồ được bổ sung họa tiết nhẹ nhàng.

Động cơ xi lanh đơn do Honda Việt Nam sản xuất cho công suất tối đa 6,12 kW (tương đương 8,2 mã lực) tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn 8,44 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đèn trước và sau dùng bóng halogen, luôn sáng khi nổ máy, cho khả năng chiếu sáng ổn định. Ổ khóa phổ thông tích hợp khóa cổ, mở yên và khởi động tiện lợi.

Xe thuộc dòng xe số, chiều cao yên 770 mm, dung tích bình xăng 3,7 lít, dung tích dầu máy 0,8 lít khi xả và 1,0 lít sau khi rã máy, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng. Tất nhiên, là dòng xe số bình dân, Wave Alpha còn thiếu nhiều trang bị hiện đại. Hiện dòng xe này vẫn chưa có công nghệ phun xăng điện tử, chưa có đèn chiếu sáng LED.

Yamaha Sirius FI phanh đĩa

Nhờ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI, Yamaha Sirius FI có mức tiêu thụ nhiên liệu rất tiết kiệm, chỉ 1,65 lít/100 km, đồng thời sở hữu thiết kế hài hòa giữa tính thể thao và sự tiện dụng. Điểm thay đổi nổi bật nằm ở cụm đèn định vị được gom gọn đặt sát đèn pha, giúp phần đầu xe thanh thoát hơn, tạo diện mạo cuốn hút và dễ nhận diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xe sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, xi lanh đơn dung tích 113,7 cc, cho công suất tối đa 6,4 kW (8,7 PS) tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hệ thống khởi động điện kết hợp cần đạp, đánh lửa T.C.I, bôi trơn các-te ướt áp suất, dung tích dầu máy 1,0 lít và bình xăng 4,0 lít.

Khung xe underbone kết hợp phuộc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo, phanh trước đĩa thủy lực hoặc tang trống, phanh sau tang trống, lốp trước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17 có săm. Xe có kích thước tổng thể 1.940 x 715 x 1.090 mm, chiều cao yên 775 mm, khoảng sáng gầm 155 mm, chiều dài cơ sở 1.235 mm và trọng lượng ướt 98 kg, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định.

Hiện Yamaha FI phanh đĩa có giá niêm yết 22,79 triệu đồng. Dòng xe này có nhiều ưu điểm, tất nhiên so với các đối thủ lại có giá cao hơn hẳn.

SYM Galaxy 50

SYM Galaxy 50cc có giá niêm yết 18,6 triệu đồng. Dòng xe số bình dân này được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng thiết kế mới cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ khi di chuyển ban đêm, kết hợp tay lái chống rung giúp cân bằng và hạn chế tối đa chấn động truyền lên tay người điều khiển, mang lại cảm giác vận hành êm ái và thoải mái.

Xe sử dụng động cơ 4 kỳ, xi lanh đơn, dung tích 49 cc, làm mát bằng không khí tự nhiên, cho công suất tối đa 1,9 kW tại 7.500 vòng/phút và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,29 lít/100 km, rất tiết kiệm. Cốp xe dưới yên đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng các vật dụng cá nhân, trong khi hộc chứa đồ phía trước tiện lợi để đựng những món nhỏ như ly nước, kính mắt hay khẩu trang.

SYM Galaxy 50cc dùng hệ thống nhiên liệu chế hòa khí, khởi động bằng điện và cần đạp, giảm xóc trước dạng ống lồng, giảm xóc sau lò xo kép, dung tích bình xăng 4,0 lít và đi kèm chính sách bảo hành chính hãng.

Đây là dòng xe thích hợp cho việc đi lại nhẹ nhàng. Khối động cơ 50cc tiết kiệm xăng tốt nhưng lại tỏ ra khá yếu khi chở nặng và di chuyển ở những cung đường có dốc. Mặc dù vậy, giá xe rẻ, cộng với thiết kế hiện đại lại là những điểm cộng không thể phủ nhận của SYM Galaxy 50.