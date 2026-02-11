Giá iPhone 17 series cận Tết Nguyên đán 2026: Giảm thêm tới 1,2 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max đã chính thức lên kệ tại Việt Nam hơn 4 tháng. Suốt thời gian qua, mẫu máy này luôn là tâm điểm chú ý của iFan nhờ những thay đổi rõ rệt về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera lẫn thời lượng pin.

Với những điểm nhấn công nghệ chưa từng có, không khó hiểu khi sau nhiều tháng mở bán, iPhone 17 Pro Max vẫn khan hiếm hàng tại nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) ở Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot” tại Việt Nam.

Ghi nhận ngày 10/2 tại một AAR lớn, iPhone 17 Pro Max màu bạc bản 1TB được niêm yết ở mức 53,99 triệu đồng, nhưng đang… hết hàng. Trong khi đó, tại một hệ thống nhỏ hơn, phiên bản này có giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung mà vẫn sẵn hàng.

Không chỉ bản dung lượng cao 1TB, những phiên bản phổ biến hơn như 256GB và 512GB cũng rẻ hơn mặt bằng chung từ khoảng 700.000 đến 1,5 triệu đồng. Chẳng hạn, các hệ thống lớn như TGDĐ và FPT Shop vừa giảm giá thêm tới 1,2 triệu đồng so với 10 ngày trước.

Trao đổi về thị trường iPhone 17 series cuối năm, đại diện một AAR nhận định: “Từ khi lên kệ tới nay, iPhone 17 Pro Max chưa từng hết “hot”, dự báo sẽ chỉ hạ nhiệt ít nhất sau Tết Nguyên đán 2026. Dù vậy, giá bán và các ưu đãi hiện tại đã tốt hơn nhiều so với giai đoạn đầu, đặc biệt khi thu cũ - đổi mới”.

Về sản phẩm, iPhone 17 Pro Max có thiết kế mới nổi bật, mang đến bước nhảy đáng kể về hiệu năng. Máy được trang bị chip A19 Pro, chip iPhone mạnh mẽ và hiệu quả nhất từ trước đến nay, hỗ trợ hệ thống camera tiên tiến, trải nghiệm chơi game di động mạnh mẽ và hỗ trợ Apple Intelligence.

Ba camera 48MP Fusion - Chính, Ultra Wide và Telephoto hoàn toàn mới mang lại năng lực nhiếp ảnh tương đương tám ống kính, bao gồm cả khả năng thu phóng chất lượng quang học xa nhất từng có trên iPhone ở 8x. Ngoài ra, camera trước 18MP Center Stage cải tiến đưa khả năng chụp ảnh selfie lên một tầm cao mới.

Cụm camera tạo nên khác biệt cho iPhone 17 Pro Max.

Thêm nữa, màn hình Super Retina XDR trên iPhone 17 Pro Max được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, chất liệu bền chắc hơn mọi mặt kính hoặc gốm thủy tinh trên điện thoại thông minh, với lớp phủ mới do Apple thiết kế giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và cải thiện khả năng chống phản chiếu để giảm chói.

Màn hình này sở hữu công nghệ ProMotion lên đến 120Hz, màn hình "Luôn bật" (Always On) và độ sáng ngoài trời 3.000 nit - mức cao nhất từng có trên iPhone, và độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp 2 lần.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ceramic Shield bảo vệ mặt sau của thiết bị, mang đến khả năng chống nứt tốt hơn gấp 4 lần so với mặt kính sau trên các phiên bản trước đây.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series cận Tết Nguyên đán 2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,99 24,99 512GB 31,49 - iPhone 17 Pro 256GB 33,59 33,59 512GB 40,89 40,89 1TB 47,29 47,29 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,29 37,29 512GB 43,29 43,29 1TB 50,99 50,99 2TB 63,29 63,29

* Giá tham khảo ngày 10/2/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.