Nghiên cứu mới làm thay đổi cách chúng ta nhìn về hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời

Tuy nhiên, những phát hiện mới đây cho thấy nhiều thông tin về hành tinh này không hoàn toàn chính xác. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Astronomy, Sao Mộc nhỏ hơn và phẳng hơn so với các ước tính trước đây.

Sao Mộc vẫn hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.

Cụ thể, bán kính của hành tinh này nhỏ hơn khoảng 12 km (7,5 dặm) từ bắc xuống nam và 4 km (2,4 dặm) ở xích đạo. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Sao Mộc có bầu khí quyển lạnh hơn và giàu kim loại hơn so với các mô hình trước đó.

Để thu thập thông tin này, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA, hoạt động trên quỹ đạo của Sao Mộc từ năm 2016. Juno đã quan sát hành tinh này từ một góc độ mới giúp tạo ra bản đồ chi tiết về kích thước, hình dạng và cấu trúc nhiệt độ của Sao Mộc.

Tàu vũ trụ Juno của NASA đã giúp có cái nhìn rõ hơn về kích thước của hành tinh này.

Trước khi có dữ liệu từ Juno, đã tồn tại sự không nhất quán giữa các phát hiện từ tàu thăm dò Galileo và các quan sát từ Voyager và Pioneer. Dữ liệu của Galileo cho thấy một hành tinh nóng và không giàu nguyên tố, trong khi Voyager và Pioneer mô tả Sao Mộc lạnh hơn và giàu nguyên tố hơn. Những phát hiện mới từ Juno đã giúp làm rõ bầu khí quyển không đồng nhất của Sao Mộc, với các khu vực nóng hơn và dễ bay hơi hơn.

Những khám phá trên không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Sao Mộc mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu về sự hình thành của Hệ Mặt Trời và sự tiến hóa của các hành tinh. Các nhà khoa học tin rằng nghiên cứu Sao Mộc có thể cung cấp thông tin quý giá về cách sự sống xuất hiện trên Trái Đất.