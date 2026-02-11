Khi truy cập Facebook trên trình duyệt web, nhiều người dùng tại Việt Nam nhận được thông báo: "Đã xảy ra lỗi. Nguyên nhân có thể là lỗi kỹ thuật mà chúng tôi đang nỗ lực khắc phục. Hãy thử tải lại trang". Sự cố diễn ra từ khoảng 16h.

Trong khi đó, một số người vào được Facebook cho biết bảng tin chỉ hiển thị nội dung cũ, không cập nhật bài đăng mới.

Facebook gặp sự cố không thể truy cập chiều 11/2. Ảnh: Trọng Đạt

Dù Facebook hoạt động chập chờn trên trình duyệt, phiên bản ứng dụng và việc nhắn tin qua Messenger không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Minh Tuấn, một người kinh doanh online tại Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết sự cố vẫn gây bất tiện vì làm giảm lượt tiếp cận các bài đăng mới với khách hàng. "Tôi phải chuyển sang Zalo và một số nền tảng khác để đảm bảo đơn hàng không bị sai sót", anh nói.

Dữ liệu trên trang theo dõi sự cố trực tuyến DownDetector cũng ghi nhận số lượng báo cáo liên quan đến Facebook tăng cao trong hơn một giờ qua, chủ yếu liên quan đến việc không truy cập được website, ứng dụng tải chậm và không hiển thị nội dung mới.

Trên một số diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, nhiều người phản ánh tình trạng tương tự, cho biết bảng tin "đứng yên", không có bài viết mới trong vài chục phút. Đến 17h, tình trạng trên vẫn chưa được khắc phục.

Người dùng đăng nhập tài khoản Facebook trên điện thoại. Ảnh: Trọng Đạt

Facebook là mạng xã hội có lượng người dùng lớn tại Việt Nam, được sử dụng rộng rãi cho liên lạc cá nhân và kinh doanh trực tuyến. Việc nền tảng gặp trục trặc trong giai đoạn cận Tết khiến các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng.

Trước đó, ông Khôi Lê, Giám đốc quốc gia Meta Việt Nam, dẫn số liệu Decision Lab cho biết gần 94% người dùng Internet trong nước sử dụng Facebook. Đây là nền tảng chính của nhóm người trưởng thành, nơi họ cập nhật tin tức, tham gia nhóm cộng đồng và giữ liên lạc với gia đình, bạn bè.

Theo Digital Vietnam Report 2025, Việt Nam có 76,2 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 75,2% tổng dân số tính đến đầu 2025. Người dùng Việt dành 6 giờ 5 phút mỗi ngày cho hoạt động trực tuyến, trong đó hơn hai giờ dành cho các mạng xã hội, với Facebook, Zalo và TikTok dẫn đầu về số người dùng.