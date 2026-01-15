Những iPhone “thiết thực hơn phong bao” dành tặng người thân năm mới

Trong số các lựa chọn công nghệ, iPhone luôn là món quà được yêu thích của nhiều người, đặc biệt tại Việt Nam, nhờ sự bền bỉ, sang chảnh, dễ dùng, hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài và giá trị giữ lại tốt. Mặc dù vậy, để chọn đúng mẫu iPhone phù hợp với từng đối tượng người nhận, người dùng cân nhắc kỹ từng model và mục đích sử dụng máy của người nhận.

Để hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn, dưới đây là một số gợi ý iPhone đáng mua nhất hiện nay làm quà tặng cho người thân nhân dịp Tết đến Xuân về.

iPhone 17 Pro Max: Lựa chọn cho người sang trọng

Là chiếc iPhone cao cấp mạnh mẽ nhất hiện nay, iPhone 17 Pro Max hội tụ gần như tất cả những gì Apple đang có: chip A19 Pro cực mạnh, màn hình lớn siêu nét, pin trâu và camera hàng đầu. Chính những yếu tố này khiến iPhone 17 Pro Max trở thành lựa chọn dành cho người thích trải nghiệm cao cấp, quay phim, chụp ảnh chất lượng điện ảnh và sử dụng lâu dài mà không lo lỗi thời.

iPhone 17 Pro Max còn rất phù hợp để xem video, chơi game hay xử lý đa nhiệm phức tạp nhờ kích thước màn hình lớn và cấu hình vượt trội - những điều người nhận sẽ thấy “xứng đáng từng đồng” khi dùng hằng ngày.

- Đối tượng tặng quà: Cha mẹ trẻ, anh chị em lớn tuổi thành đạt, người thích công nghệ cao.

iPhone 17: Lựa chọn cân bằng nhất

Nếu không cần đến đỉnh cao của iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 là lựa chọn “vừa đủ” hoàn hảo. Đây là mẫu iPhone được đánh giá là phù hợp nhất cho đại đa số người dùng hiện nay, với chip A19 mạnh mẽ, màn hình OLED 120 Hz mượt mà và camera cải tiến so với đời trước.

iPhone 17 được xem là bộ tổng hòa tuyệt vời giữa hiệu năng, pin, màn hình và camera, không quá đắt nhưng vẫn dư sức đáp ứng nhu cầu từ lướt web, chụp ảnh gia đình đến livestream, học online hay làm việc từ xa.

- Đối tượng tặng quà: Bạn bè, bố mẹ dùng smartphone thường xuyên, sinh viên.

iPhone Air: Món quà “đẹp, nhẹ và sang”

Một trong những điểm nhấn mới của Apple là iPhone Air - chiếc smartphone mỏng nhất và nhẹ nhất trong lịch sử iPhone với thiết kế tinh tế, khung titan chắc chắn và màn hình ProMotion 120 Hz kích thước lớn 6,5 inch.

iPhone Air phù hợp với người thích smartphone nhẹ, đẹp mà vẫn đủ hiệu năng để dùng hằng ngày. Camera và chip cũng đủ đáp ứng cơ bản đến nâng cao, cộng với giao diện iOS mới nhất.

- Đối tượng tặng quà: Người thích thiết kế, phụ nữ, người thường xuyên sử dụng điện thoại di động cả ngày.

iPhone 16e: Tiết kiệm ngân sách, đầy đủ chức năng

Không phải ai cũng cần điện thoại cao cấp, và nếu người dùng muốn quà năm mới “ngon” mà không quá tốn kém, iPhone 16e là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đây là mẫu iPhone “giá rẻ” chính thống mới nhất của Apple nhưng giữ được trải nghiệm iOS mượt mà, camera ổn và chip khá mạnh so với mức giá.

iPhone 16e đặc biệt phù hợp với người dùng không đòi hỏi quá nhiều vào camera tele hay tính năng Pro, nhưng vẫn muốn một chiếc iPhone đáng tin cậy để dùng hằng ngày như nghe gọi, mạng xã hội, chụp ảnh cơ bản, xem video…

- Đối tượng tặng quà: Người lớn tuổi, trẻ em, người mới chuyển từ Android sang iPhone.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Plus: Lựa chọn chất lượng, vừa giá

Ngoài 4 model kể trên, người dùng còn có thể xem xét iPhone 16 Pro nếu muốn một chiếc điện thoại Pro thực sự sang chảnh. Dù chỉ là đời trước nhưng máy vẫn rất mạnh mẽ với chip A18 Pro, màn hình sắc nét và camera ổn định, đặc biệt là khung titan trông “cao cấp” hơn khung nhôm của iPhone 17 Pro.

Bên cạnh đó, iPhone 16 Plus cũng có thể là lựa chọn nếu ưu tiên màn hình lớn và pin lâu mà không cần một phiên bản Pro quá nhiều sức mạnh và đắt đỏ, bởi iPhone 16 Plus có giá khá vừa phải.

- Đối tượng tặng quà: Những ai muốn trải nghiệm điện thoại cao cấp nhưng không cần model mới nhất, hoặc người ưu tiên màn hình lớn hơn.

Những lưu ý khi mua iPhone làm quà tặng Tết Trước khi đưa ra quyết định mua sắm, người dùng nên chuẩn bị sẵn một vài lưu ý để món quà của mình thực sự ý nghĩa, phù hợp với đối tượng mà mình muốn tặng. - Xác định người nhận: Nhu cầu chính (gọi thoại, mạng xã hội, chụp ảnh, chơi game)? Liệu người muốn tặng xem trọng vấn đề pin hay chất lượng camera. - Chọn theo ngân sách: Không cần ham cao cấp nếu không cần, chỉ đơn giản là chọn model phù hợp vẫn có thể mang lại giá trị cao. - Đừng quên phụ kiện: Ốp lưng, miếng dán cường lực, tai nghe không dây hoặc thậm chí sạc không dây MagSafe cũng là những phần quà “kèm theo” rất hữu ích dịp năm mới.

Xét cho cùng, tặng iPhone dịp Tết không chỉ là “phong bao điện tử” nâng tầm mà còn là món quà thiết thực để dùng hàng ngày và khiến người nhận nhớ mãi. Chỉ cần cân nhắc nhu cầu người nhận và ngân sách, người dùng hoàn toàn có thể chọn được iPhone phù hợp nhất.