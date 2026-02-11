Facebook 'thúc giục' người dùng cập nhật chế độ chuyên nghiệp

Từ cuối tháng 1, nhiều người nhận được thông báo chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode) với mốc thời hạn khác nhau. "Facebook đang tinh giản phần cài đặt. Trang cá nhân của bạn không có lựa chọn hiển thị người theo dõi công khai nữa. Sau 29/1, chúng tôi sẽ bật chế độ chuyên nghiệp cho trang cá nhân chính và giữ lại người theo dõi công khai".

Đi kèm là hai lựa chọn giữ người theo dõi công khai hoặc loại bỏ dựa trên mốc thời gian định sẵn. Thực tế, sau mốc thời gian Facebook đưa ra, những tài khoản nhận được thông báo đã tự động chuyển sang chế độ chuyên nghiệp nếu người dùng không đưa ra lựa chọn.

Thông báo về cài đặt người theo dõi trước khi chuyển sang Chế độ chuyên nghiệp của Facebook. Ảnh chụp màn hình

Chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode) của Facebook được Meta giới thiệu năm 2021, triển khai giới hạn tại Mỹ trước khi tung ra toàn cầu cuối 2022 dưới dạng tùy chọn bên cạnh Trang cá nhân. Trong chế độ này, người dùng có thể kiếm tiền qua Reels Play; theo dõi các chỉ số thông qua Bảng điều khiển Chuyên nghiệp với thông tin và hiệu suất của bài đăng như số lượt xem, giới tính, độ tuổi - dữ liệu vốn chỉ có trên fanpage hoặc nhóm. Chế độ này cũng hiển thị tổng quan về mức độ tương tác bài đăng và số người theo dõi, cũng như các mẹo để tạo nội dung hiệu quả cao.

Trên các hội nhóm, một số tỏ ra không hài lòng khi Facebook tự động thay đổi. "Tôi thích giao diện trang cá nhân và không có nhu cầu đổi vì khiến mọi thứ rắc rối không cần thiết", tài khoản Tiên Nguyễn viết. "Có cảm giác đang bị ép làm điều không thích. Sao không để mọi thứ như hiện tại?", tài khoản Vương Phan đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, một số hào hứng vì biết được chỉ số tương tác của mỗi bài đăng. "Tôi đã bật từ ba tháng trước, kích hoạt tính năng kiếm tiền và nhận được một khoản 'kha khá'. Nếu có nội dung hay, nên bật để tăng thêm thu nhập", tài khoản Minh Vũ viết.

Phản hồi VnExpress ngày 10/2, đại diện Meta xác nhận Facebook đang đơn giản hóa cài đặt tính năng của mạng xã hội này tại nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thời gian tới, người dùng có hai lựa chọn: bật chế độ chuyên nghiệp - mọi người vẫn có thể theo dõi và họ có quyền truy cập vào các công cụ dành cho nhà sáng tạo; và giữ hồ sơ riêng tư, nhưng chỉ bạn bè mới có thể xem nội dung đăng tải và chia sẻ. Nhà sáng tạo muốn phát triển lượng người theo dõi có thể bật chế độ chuyên nghiệp trong phần Cài đặt hồ sơ, hoặc chờ đến khi quá trình chuyển đổi được thực hiện. Khi nhận được thông báo, họ có thể tự chọn chế độ phù hợp. Trong trường hợp không thực hiện lựa chọn, chế độ chuyên nghiệp sẽ được tự động bật.

Để tắt chế độ chuyên nghiệp, người dùng có thể bấm vào ảnh đại diện, sau đó nhấn chọn tên người dùng > Tắt chế độ chuyên nghiệp > Tiếp tục > Tắt.

Theo Engadget, Facebook đang nỗ lực bắt kịp các nền tảng đối thủ trong cộng đồng người sáng tạo nội dung, đặc biệt là TikTok. Việc chuyển trang cá nhân sang chế độ chuyên nghiệp có thể giúp tăng số lượng nội dung trên nền tảng và khả năng tương tác nhờ "động lực sáng tạo để kiếm tiền" của người dùng.