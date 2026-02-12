Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng “cháy hàng” giáp Tết Bính Ngọ

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, làng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bất ngờ rơi vào cảnh "cháy hàng", mang lại niềm vui lớn cho nông dân sau một vụ sản xuất nhiều nỗi lo về thời tiết và chi phí đầu vào tăng cao.

Không khí tại "thủ phủ" hoa cúc ngày 11-2 (tức 24 Tết) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Xe tải lớn nhỏ liên tục ra vào, chở hoa tỏa đi khắp nơi, tạo nên khung cảnh mua bán sôi động tại các nhà vườn.

Nhà vườn đưa các chậu hoa cuối cùng đi tiêu thụ vào sáng 11-2

Dù ảnh hưởng thời tiết, hoa vạn thọ ở làng Dương Sơn vẫn kịp nở đều đón Tết

Làng hoa có khoảng 4,5ha trồng hoa với 21 hộ sản xuất. Dịp Tết năm nay, làng hoa cung ứng ra thị trường hơn 80.000 chậu hoa, cây cảnh các loại.

Trong đó, cúc mâm xôi chiếm số lượng lớn nhất với khoảng 50.000 chậu; cúc đại đóa khoảng 12.000 chậu; vạn thọ 5.000 chậu; cúc cánh bướm 3.000 chậu và khoảng 10.000 giỏ dạ yến thảo treo. Ngoài ra, nhiều hộ còn trồng thêm hoa hồng, hoa giấy, hoa lan… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Tết.

Xe tải ra vô liên tục, đưa hoa từ làng Dương Sơn đến các điểm bán hoa Tết ở TP Đà Nẵng

Chỉ một tuần trước, không ít nhà vườn còn thấp thỏm khi thương lái thăm dò sức mua, chưa mạnh tay đặt cọc. Tuy nhiên, càng cận Tết, sức tiêu thụ tăng mạnh, nhiều vườn đã bán gần hết, thậm chí "trắng vườn" trước Tết cả tuần.

Vừa tiễn những chậu hoa cuối cùng rời vườn, ông Lý Phước Dạng phấn khởi cho biết năm nay ông trồng 1.000 chậu cúc đại đóa và cúc mâm xôi Hàn Quốc. Dù còn gần một tuần nữa mới đến Tết, toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt mua.

"Ban đầu cũng lo kinh tế khó khăn, sợ hoa khó bán. Không ngờ thương lái đặt cọc sớm, đặc biệt là cúc mâm xôi. Dù chi phí phân bón, thuốc men tăng nhưng hoa bán nhanh, được giá nên bà con rất vui"- ông Dạng chia sẻ.

Thương lái đến làng hoa Dương Sơn để thu mua

Người nông dân phấn khởi với vụ hoa Tết năm nay

Các nhà vườn đã cung ứng gần hết số lượng hoa

Tương tự, ông Lý Phước Văn cho biết gia đình ông trồng 8.000 chậu cúc, hiện chỉ còn khoảng 100 chậu chưa xuất bán. Theo ông Văn, giá năm nay cơ bản ổn định và nhích nhẹ so với năm trước.

Thương lái thu mua tận vườn với giá khoảng 600.000 đồng/chậu loại cao 70cm; loại cao 1m dao động từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng tùy chất lượng. "Muốn bán được giá cao, chậu hoa phải xanh tốt, dáng cân đối, không sâu bệnh, nụ to và đều" - ông Văn nói.

Theo các hộ trồng hoa, vụ Tết năm nay, chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ, góp phần đưa thương hiệu làng hoa Dương Sơn tiếp cận nhiều thị trường lớn.