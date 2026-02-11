Người mua iPhone sững sờ vì “sự bóc lột trắng trợn” của Apple

Nhưng khi đặt con số chi phí đó cạnh mức giá thay pin chính hãng, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của người dùng: Đây là chiến lược kinh doanh hợp lý hay dấu hiệu của mức lợi nhuận quá cao?

Apple đang tính phí quá cao đối với pin iPhone 17 Pro Max khi thay thế?

Theo thông tin rò rỉ được chia sẻ bởi tài khoản Schrödinger trên mạng xã hội X, viên pin 5.088mAh được cho là dùng trên iPhone 17 Pro Max chỉ có giá khoảng 12 USD đối với Apple. Cùng lúc, pin silicon-carbon dung lượng khoảng 6.000mAh được cho là có giá khoảng 18 USD, dù nhỏ gọn hơn. Nếu những con số này sát thực tế, khoảng cách giữa chi phí linh kiện và giá thay thế chính hãng trở thành chủ đề dễ gây tranh luận.

Vào cuối tháng 10 năm ngoái, Apple công bố giá linh kiện thay thế cho dòng iPhone 17 trên cửa hàng sửa chữa tự phục vụ. Pin iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được niêm yết 119 USD; mặt kính sau 159 USD; camera trước 199 USD; vỏ máy kèm pin 299 USD; màn hình iPhone 17 Pro 329 USD và 17 Pro Max 379 USD. So với ước tính chi phí pin 12 USD, mức giá thay pin này tạo cảm giác chênh lệch rất lớn, khoảng 10 lần.

Làn sóng tranh luận: Người dùng trả tiền cho chất lượng hay thương hiệu?

Những người chỉ trích cho rằng biên lợi nhuận như vậy là quá cao, đặc biệt khi pin là linh kiện hao mòn theo thời gian và gần như người dùng nào cũng có thể phải thay sau vài năm. Từ góc nhìn này, giá thay pin cao bị xem là rào cản khiến người dùng khó tiếp cận dịch vụ chính hãng, thậm chí có thể thúc đẩy họ tìm đến lựa chọn bên thứ ba.

Chi phí thay pin không chỉ đơn giản là việc thay thế thông thường.

Tuy nhiên, phía bênh vực Apple lại đưa ra lập luận khác. Giá thay pin không chỉ bao gồm chi phí viên pin mà còn có hậu cần, nghiên cứu phát triển, kiểm định an toàn, hệ thống bảo hành, chuỗi cung ứng toàn cầu và tiêu chuẩn dịch vụ. Với một thương hiệu đặt nặng trải nghiệm và độ ổn định, chi phí tổng thể khó thể so sánh trực tiếp với giá linh kiện đơn lẻ.

Thêm vào đó, kết quả thử nghiệm gần đây của CNET cho thấy iPhone 17 Pro Max dẫn đầu bài test thời lượng pin trên 35 smartphone. Ngay cả iPhone 17 bản tiêu chuẩn cũng xếp thứ hai dù dung lượng pin nhỏ hơn đáng kể so với OnePlus 15. Điều này được xem là minh chứng cho khả năng tối ưu phần cứng và phần mềm, yếu tố mà Apple thường dùng để biện minh cho mức giá cao.

Vì vậy, câu chuyện giá pin iPhone có lẽ vẫn chưa có đáp án thống nhất. Một bên nhìn thấy biên lợi nhuận lớn và đặt câu hỏi về tính hợp lý; bên còn lại cho rằng người dùng đang trả tiền cho toàn bộ hệ sinh thái, dịch vụ và trải nghiệm chứ không chỉ riêng viên pin. Tranh luận này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn, nhất là khi chi phí sửa chữa thiết bị công nghệ ngày càng được người dùng quan tâm.