Vì sao đồ gia dụng cũ bền hơn hàng mới bán đầy siêu thị?

Đáng buồn, thực tế thị trường cho thấy một nghịch lý: nhiều sản phẩm hiện nay, từ quần áo, đồ nội thất đến thiết bị gia dụng, dường như kém bền hơn so với các thế hệ trước, dù giá không ngừng tăng. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm thiết bị gia dụng lớn như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng hay bếp điện.

Các thiết bị gia dụng ngày nay rất hiện đại, nhưng lại dễ hư hỏng.

Trước đây, không ít gia đình có thể sử dụng các thiết bị này trong hơn một thập kỷ. Nhưng ngày nay, nhiều sản phẩm chỉ hoạt động ổn định vài năm trước khi phát sinh lỗi nghiêm trọng, thậm chí buộc phải thay mới.

Theo phân tích của Bens Appliances and Junk, kênh YouTube chuyên sửa chữa thiết bị gia dụng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trước hết, các thiết bị hiện đại ngày càng phức tạp, tích hợp nhiều linh kiện điện tử và cơ cấu điện cơ tinh vi. Sự gia tăng số lượng bộ phận đồng nghĩa với việc rủi ro hỏng hóc cũng cao hơn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà sản xuất được cho là thiết kế sản phẩm tập trung vào việc “sống sót” trong thời gian bảo hành thay vì tối ưu độ bền dài hạn. Cách tiếp cận này giúp giảm chi phí sản xuất và sửa chữa, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua sắm lặp lại của người tiêu dùng.

Ngay cả nhiều sản phẩm từng được kỳ vọng kéo dài cả chục năm cũng có thể chỉ còn khoảng 6 năm.

Sự tiếp tay vô tình của các cơ quan chính phủ

Các quy định ngày càng nghiêm ngặt của chính phủ về môi trường và hiệu suất năng lượng cũng góp phần tác động đến độ bền sản phẩm. Việc hạn chế một số vật liệu truyền thống buộc nhà sản xuất phải sử dụng các linh kiện mới, vốn có thể kém bền hơn trong điều kiện sử dụng thực tế. Ngoài ra, sự phụ thuộc lớn vào các bộ phận điện cơ, vốn nhạy cảm với nhiệt, độ ẩm và nguồn điện, khiến thiết bị dễ xuống cấp theo thời gian.

Theo Bens Appliances and Junk, tuổi thọ thực tế của nhiều thiết bị thấp hơn đáng kể so với con số công bố. Máy giặt thường chỉ sử dụng ổn định trong khoảng 5-6 năm, trong khi tủ lạnh đạt trung bình 7-9 năm, thay vì 10–12 năm như quảng cáo.

Dù khó thay đổi xu hướng chung, người tiêu dùng vẫn có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị bằng các biện pháp đơn giản. Việc vệ sinh định kỳ, như làm sạch dàn ngưng tủ lạnh, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và giảm hao mòn. Sử dụng đúng tải trọng, đặt thiết bị ở nơi thông thoáng, khô ráo và đảm bảo nguồn điện ổn định cũng góp phần hạn chế hỏng hóc sớm.

Chọn thương hiệu uy tín và chú trọng bảo trì sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị gia dụng.

Trong dài hạn, việc lựa chọn thương hiệu uy tín và chú trọng bảo trì có thể giúp người dùng giảm chi phí thay thế, đặc biệt khi đồ gia dụng ngày càng đắt đỏ nhưng kém bền hơn trước.