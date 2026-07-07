Đây là lý do tại sao TV càng đắt chưa chắc đáng mua

Nhiều mẫu TV có giá hàng chục triệu đồng, thậm chí hơn trăm triệu đồng, thường được trang bị công nghệ tấm nền tiên tiến như MicroLED hoặc kích thước lớn. Chúng chủ yếu được sản xuất cho mục đích thương mại hoặc dành cho những người tiêu dùng có khả năng tài chính dồi dào.

Mặc dù vậy, nhiều yếu tố khác có thể khiến giá thành TV tăng, trong khi vai trò của chúng không thực sự cần thiết và không cải thiện đáng kể trải nghiệm xem. Và dưới đây là những tính năng người dùng đang đầu tư dư thừa vào những chiếc TV cao cấp, bởi rất ít cơ hội để khai thác nó.

Độ phân giải 8K

Nếu không theo dõi sát sao ngành công nghiệp truyền hình, có thể người dùng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng độ phân giải 8K đang gặp khó khăn. Trong ba thập kỷ qua, độ phân giải cao hơn đã liên tục định hình từng thế hệ TV, từ 480p lên 720p, 1080p và giờ là 4K. Mặc dù đã có nhiều mẫu TV 8K ra mắt, nhưng hiện nay, các nhà sản xuất đang dần rút lui khỏi công nghệ này, ngoại trừ Samsung là nhà sản xuất lớn duy nhất còn ủng hộ.

Lý do cho sự rút lui này là vì TV 8K không thực sự hữu ích, mặc dù gây ấn tượng. Hiện tại, không có dịch vụ truyền hình trực tuyến lớn nào cung cấp nội dung 8K, ngoại trừ YouTube, và hầu hết các kênh chỉ phát ở độ phân giải 1080p hoặc 4K. Thêm vào đó, độ phân giải 8K quá sắc nét so với khả năng thị giác của con người và kích thước phòng khách trung bình. Để nhận ra sự khác biệt giữa 4K và 8K, người dùng cần một màn hình lớn hơn 75 inch ở khoảng cách 1,5 mét, điều không thực tế trong không gian sống của nhiều người.

TV nghệ thuật

Với thiết kế hòa hợp với nội thất và vẻ ngoài giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng người dùng sẽ phải hy sinh một số thông số kỹ thuật trên TV nghệ thuật (hay phong cách sống). Trong khi bề mặt mờ giúp giảm phản chiếu, nó lại làm giảm độ sắc nét và độ tương phản, từ đó gây thất vọng cho những ai mua TV để xem phim và chơi game.

Ngoài ra, nhiều TV nghệ thuật được thiết kế để khuyến khích người tiêu dùng mua thêm các sản phẩm khác, như viền trang trí, và một số công ty còn yêu cầu phí đăng ký để hiển thị nhiều hình ảnh hơn. Đó thực sự là một sự xúc phạm đối với người tiêu dùng.

Màn hình có thể cuộn vào trong tủ

LG Signature OLED R là một ví dụ điển hình, nhưng không khó để tìm thấy nhiều mẫu khác tại các triển lãm công nghệ. Mặc dù ý tưởng này mang lại vẻ đẹp tối giản cho không gian sống, nhưng thực tế cho thấy hầu hết mọi người đều không ngại để màn hình ở vị trí dễ thấy, thậm chí coi đó là biểu tượng địa vị. Việc mở TV chỉ mất vài giây, trong khi những chiếc TV thông thường đã tích hợp sẵn các ứng dụng như Netflix.

Vật liệu cao cấp

Các vật liệu cao cấp như kim loại và gỗ cứng có thể mang lại một số giá trị thực tiễn, vì chúng ít bị nứt hoặc móp hơn so với nhôm hay nhựa. Tuy nhiên, tất cả TV đều có tuổi thọ hữu hạn, và người dùng có thể sẽ muốn thay thế chúng trong vòng một thập kỷ. Một ví dụ điển hình là chiếc Apple Watch thế hệ đầu tiên, với phiên bản mạ vàng có giá hơn 10.000 USD, nhưng đã nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Hơn nữa, những chiếc TV bền hơn thường nặng hơn, có thể gây khó khăn trong việc lắp đặt. Do đó, có lẽ tốt nhất là nên chọn một chiếc TV có chất lượng tương đương mà không cần phải đầu tư vào những tính năng không cần thiết.