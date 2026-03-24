Có nên mua laptop giá rẻ? Đây là những gì người dùng cần biết

Giờ đây, quan điểm này đang dần thay đổi khi thị trường xuất hiện những sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Một ví dụ tiêu biểu là MacBook Neo, một thiết bị mới ra mắt của Apple để chứng minh rằng: laptop giá rẻ không còn đồng nghĩa với trải nghiệm kém.

Laptop giá rẻ không còn “kém chất” như trước

Sự phát triển của phần cứng trong những năm gần đây đã giúp các dòng laptop giá rẻ trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể. Những tác vụ cơ bản như học tập, làm việc văn phòng, duyệt web hay giải trí nhẹ đều có thể được xử lý mượt mà mà không cần đến cấu hình quá cao.

Với giá khoảng 16,5 triệu, MacBook Neo không chỉ mang lại một lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho một sản phẩm mang thương hiệu Apple mà còn giữ được thiết kế đẹp và chất lượng hoàn thiện tốt. Đây là những điều thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy đắt tiền.

Tiết kiệm chi phí, linh hoạt hơn trong lựa chọn

Một trong những lợi ích lớn nhất của laptop giá rẻ là giúp người dùng tiết kiệm ngân sách. Thay vì dồn toàn bộ chi phí vào một thiết bị, người dùng, mà đặc biệt là sinh viên, có thể phân bổ hợp lý hơn để dành ngân sách đầu tư thêm vào các thiết bị khác phục vụ học tập và làm việc.

Đặc biệt hơn, việc sở hữu một chiếc laptop giá rẻ cũng giúp giảm áp lực tâm lý cho người dùng khi sử dụng. Nếu thiết bị gặp sự cố hoặc cần thay thế, chi phí bỏ ra sẽ dễ chịu hơn nhiều so với các dòng cao cấp.

Hiệu năng đủ dùng cho số đông

Thực tế cho thấy, không phải ai cũng cần đến một chiếc laptop có hiệu năng quá mạnh, bởi với phần lớn người dùng, nhu cầu chỉ dừng lại ở các tác vụ hằng ngày. Ngay cả khi không sở hữu cấu hình cao cấp, các thiết bị như MacBook Neo vẫn có thể đáp ứng tốt nhờ các công nghệ hiện đại, bao gồm chip xử lý mới và các tính năng hỗ trợ như AI.

Kết quả là, khoảng cách về hiệu năng giữa các mẫu laptop giá rẻ và cao cấp đang dần thu hẹp, ít nhất là trong trải nghiệm sử dụng cơ bản.

Khả năng nâng cấp

Đây là khả năng dành cho một số sản phẩm, bởi không phải laptop giá rẻ nào cũng giống nhau. Đáng chú ý nhất thuộc về MacBook Neo - một sản phẩm gặp hạn chế không thể nâng cấp RAM hay SSD, làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng lâu dài.

Ngược lại, nhiều laptop Windows giá rẻ lại cho phép nâng cấp phần cứng. Đây được xem là lợi thế đáng kể của dòng sản phẩm này so với MacBook Neo, từ đó giúp người dùng kéo dài vòng đời thiết bị mà không cần phải thay máy mới.

Chi phí sửa chữa và bảo hành

Một yếu tố khác khiến laptop giá rẻ trở nên hấp dẫn là chi phí sửa chữa thấp hơn. Khi xảy ra hỏng hóc, người dùng không phải đối mặt với những khoản chi quá lớn như trên các dòng máy cao cấp. Bên cạnh đó, các thương hiệu lớn vẫn cung cấp chế độ bảo hành đầy đủ cho các sản phẩm giá rẻ, giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.