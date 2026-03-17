MacBook Neo là dấu chấm hết cho giấc mơ nhiều năm của người dùng Apple?

Hình ảnh cậu bé trong quảng cáo đã khơi dậy nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng công nghệ về khả năng thay thế laptop truyền thống của iPad. Nhiều người đã hình dung một tương lai không còn cần đến những thiết bị nặng nề, thay vào đó là những chiếc máy tính bảng thanh lịch, dễ dàng xử lý mọi tác vụ.

Tuy nhiên, xu hướng thị trường gần đây cho thấy laptop vẫn giữ vững vị trí của mình. Giờ đây, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn sau sự xuất hiện của MacBook Neo và những gì mà Apple nhận được.

MacBook Neo đã thúc đẩy nhu cầu "thu cũ đổi mới" của người dùng.

Sự thành công bất ngờ của MacBook Neo

Bất chấp một số hạn chế mang lại, các báo cáo gần đây cho thấy MacBook Neo mới ra mắt có khả năng trở thành một thành công thương mại lớn của Apple. Số lượng máy tính cũ được đổi lấy MacBook Neo mới tại các cửa hàng bán lẻ đang tăng lên, đặc biệt khi mức giá 599 USD (16,49 triệu đồng tại Việt Nam) khiến người tiêu dùng cảm thấy hào hứng.

Theo các chuyên gia, việc Apple khéo léo tích hợp chip di động vào MacBook Neo đã tạo ra sự đón nhận nồng nhiệt từ người dùng. Đáng chú ý, nhiều người không chỉ đổi laptop cũ mà còn cả máy tính bảng của họ, cho thấy lý thuyết về việc thay thế laptop bằng máy tính bảng đã tạm thời bị gác lại.

Vẫn chưa đến thời điểm để mơ iPad thay thế laptop

Sau khi Apple nâng cấp iPad Pro và giới thiệu iPadOS 26, nhiều người đã kỳ vọng sự thay thế laptop của iPad sẽ sớm xảy ra. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những điều này vẫn chưa đủ để biến iPad thành một thiết bị làm việc hiệu quả như laptop.

Nhiều máy tính bảng, bao gồm cả iPad, đã cố gắng tái tạo trải nghiệm của laptop.

Trong khi nhiều người đam mê công nghệ đang chờ đợi những cải tiến hơn nữa từ Apple, sự xuất hiện của MacBook Neo khiến hy vọng về việc iPad có thể thay thế máy Mac dường như đã tan biến. iPad được thiết kế chủ yếu để tiêu thụ nội dung, trong khi MacBook Neo lại mang đến trải nghiệm làm việc thực tế hơn với hệ điều hành máy tính để bàn.

Với những ai thường xuyên làm việc với văn bản và mong đợi sử dụng iPad như một công cụ chính cho việc soạn thảo, họ sẽ nhận ra rằng không gì có thể thay thế được bàn phím và trình quản lý tập tin chuyên nghiệp. Khi MacBook Neo xuất hiện, sản phẩm đã mở ra một thế giới mới, cho phép họ có thể chuyển đổi dễ dàng giữa nhiều tab và ứng dụng.

Hơn nữa, nếu là sinh viên đang tìm kiếm một thiết bị đáng tin cậy, người dùng được khuyến cáo nên chọn MacBook Neo thay vì một chiếc máy tính bảng đắt tiền. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng chiếc laptop này mang lại sự đơn giản và hiệu quả với mức giá hợp lý, cùng với thiết kế ấn tượng tạo nên cá tính riêng cho người sử dụng. Tuy nhiên, việc thiếu bàn phím có đèn nền có thể là một điểm trừ nhỏ trong những điều kiện ánh sáng yếu.