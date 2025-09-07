Đây là chiếc điện thoại màn hình cong mỏng nhất thế giới

Chiếc điện thoại màn hình cong mỏng nhất thế giới - Tecno Slim vừa được Tecno ra mắt tại sự kiện IFA (Triển lãm Điện tử tiêu dùng và Thiết bị gia dụng Quốc tế) ShowStoppers 2025. Tecno - thương hiệu nổi tiếng với những chiếc điện thoại giá rẻ và flagship tuyệt vời tại các khu vực đang phát triển đang đẩy mạnh hoạt động và quyết định mở rộng sang thị trường châu Âu.

Chiếc điện thoại màn hình cong mỏng nhất thế giới - Tecno Slim.

Tecno Slim có 2 phiên bản: 4G và phiên bản 5G. Trong đó, phiên bản 4G là mỏng nhất, chỉ dày 5,93 mm. Phiên bản 5G của Tecno Slim có độ dày 5,95 mm. Trong khi đó, Samsung Galaxy S25 Edge dày 5,8 mm nhưng lại không có màn hình cong 3D, cũng có pin nhỏ hơn nhiều.

Tuy nhiên, kiểu dáng siêu mỏng và màn hình cong không phải là những đặc điểm nổi bật duy nhất của Tecno Slim. Điện thoại có dung lượng pin 5.150 mAh và đi kèm sạc nhanh 45W. Cả hai phiên bản có bộ vi xử lý khác nhau: phiên bản 4G được trang bị chip Helio G200, còn phiên bản 5G được chạy chip Dimensity 6400.

Sản phẩm có màn hình cong, độ mỏng ấn tượng.

Phía trước là màn hình AMOLED có tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa lên tới 4.500 nit. Ngoài ra, điện thoại còn có một Mood Light - "Đèn tâm trạng" ở mặt sau, hình dạng hai con mắt. Những đèn này thay đổi theo các điều kiện khác nhau, mang lại cho Tecno Slim một nét cá tính riêng.

Việc tích hợp trợ lý AI và nhiều công cụ AI khác cũng giúp điện thoại trở thành một người bạn đồng hành với người dùng. Với khả năng dịch thuật trực tiếp, Tecno Slim giúp việc du lịch vòng quanh thế giới trở nên dễ dàng hơn.