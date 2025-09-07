Nếu muốn yên tâm tiếp tục sử dụng Windows 10, hãy làm ngay điều này

Tin vui là người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng Windows 10 thông qua một số phương thức, trong đó có hai lựa chọn miễn phí.

Điều này bắt nguồn từ chương trình Cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) mà Microsoft cung cấp cho người dùng Windows 10 nhằm tiếp tục mang đến các bản cập nhật bảo mật quan trọng cho những hệ điều hành không còn được hỗ trợ. Tuy nhiên, chương trình này không bao gồm các tính năng mới, bản sửa lỗi hay hỗ trợ kỹ thuật.

Có thể gia hạn hỗ trợ bảo mật cho máy tính Windows 10 thêm một năm.

Ban đầu, Microsoft dự định thu phí 30 USD cho người dùng đăng ký chương trình ESU, tuy nhiên công ty gần đây đã công bố hai tùy chọn miễn phí để người dùng có thể gia hạn dễ dàng.

Để đăng ký chương trình ESU, người dùng cá nhân sử dụng thiết bị Windows 10 (phiên bản 22H2) có thể tìm thấy hướng dẫn đăng ký thông qua thông báo trong phần Settings. Mặc dù việc đăng ký có thể tiến hành sau ngày 14/10/2025, nhưng máy tính sẽ không được bảo vệ, đồng thời Microsoft chỉ cung cấp hỗ trợ đến hết ngày 13/10/2026.

Các tùy chọn nhận ESU cho Windows 10

Người dùng Windows 10 có thể nhận ESU thông qua ba tùy chọn khác nhau, bao gồm hai tùy chọn không mất một đồng nào.

- Đổi 1.000 điểm từ chương trình Rewards của Microsoft. Người dùng có thể tích lũy điểm khi sử dụng các dịch vụ của Microsoft, ví dụ như tải xuống ứng dụng Bing để nhận 500 điểm.

Có ba lựa chọn để gia hạn, bao gồm 2 lựa chọn không mất phí.

- Đồng bộ hóa Windows Backup với Microsoft OneDrive. Mặc dù không có phí bổ sung, người dùng có thể cần mua thêm dung lượng OneDrive vì mặc định chỉ có 5 GB miễn phí.

- Lựa chọn thứ ba là trả 30 USD để nhận các bản cập nhật quan trọng trong một năm.

Nhiều người dùng vẫn quyết định gắn bó với Windows 10 do yêu cầu phần cứng khắt khe của Windows 11, điều này khiến họ không thể nâng cấp máy tính cũ. Tin vui cho người dùng Windows 10 là họ vẫn có thể sử dụng các ứng dụng Office (Microsoft 365) trong ba năm tới. Tuy nhiên trong thời gian này, họ chỉ nhận được các bản cập nhật bảo mật mà không có tính năng mới, bản sửa lỗi hay hỗ trợ kỹ thuật toàn diện.