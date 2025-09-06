Những điện thoại từng thống trị trước khi smartphone lên ngôi

Những chiếc điện thoại di động này đã hiện diện trong cuộc sống hàng ngày từ rất lâu trước khi công nghệ thông minh hiện đại chiếm lĩnh thị trường.

Motorola DynaTAC

Khi nhắc đến điện thoại di động đầu tiên, không thể không nhắc đến Motorola DynaTAC - chiếc điện thoại ra mắt vào những năm 1980. Với kích thước 25 cm và trọng lượng 1,1 kg, DynaTAC được coi là “quái vật” của thời đại, có giá lên tới 3.995 USD và chỉ cho phép đàm thoại trong 30 phút sau 10 giờ sạc. Ngày nay, những chiếc DynaTAC 8000X nguyên bản trở thành món đồ sưu tầm hiếm, có giá lên tới 21.000 USD trên eBay.

Motorola tiếp tục phát triển với chiếc MicroTAC ra mắt năm 1989, mang thiết kế nửa lật gọn gàng, và đến năm 1996, StarTAC ra đời trở thành chiếc điện thoại nắp gập đầu tiên với thiết kế mỏng nhẹ và thời trang.

Nokia 3310

Ra mắt vào cuối năm 2000, Nokia 3310 nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự bền bỉ. Với khả năng chịu va đập và thời gian chờ lên tới 260 giờ, chiếc điện thoại này được mệnh danh là “cục gạch”. Mặc dù không có nhiều tính năng hiện đại, Nokia 3310 vẫn thu hút người dùng với trò chơi Snake II và khả năng thay đổi vỏ Xpress-On.

Nokia 6600

Ra mắt giữa năm 2003, Nokia 6600 là một trong những chiếc điện thoại đầu tiên hoạt động như một máy tính bỏ túi. Với hệ điều hành Symbian OS 7.0, màn hình màu TFT và camera VGA, sản phẩm đã mở ra một kỷ nguyên mới cho điện thoại di động.

Dòng Nokia Communicator

Được ra mắt vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Nokia 9000 Communicator là chiếc điện thoại đầu tiên kết hợp giữa điện thoại và máy tính xách tay. Dòng sản phẩm này tiếp tục phát triển với các phiên bản như Nokia 9210 và E90 Communicator, mang đến nhiều tính năng đa phương tiện và khả năng kết nối mạnh mẽ.

Motorola Razr V3

Năm 2004, Motorola Razr V3 ra mắt với thiết kế mỏng nhẹ và sang trọng, nhanh chóng trở thành chiếc điện thoại nắp gập bán chạy nhất mọi thời đại. Mặc dù thông số kỹ thuật không nổi bật, nhưng thiết kế độc đáo đã khiến Razr trở thành biểu tượng của thời trang di động.

Dòng Samsung SGH

Samsung đã tạo nên làn sóng mới với dòng sản phẩm SGH, nổi bật với thiết kế trượt và nắp gập tinh tế, kết hợp với các tính năng tiên tiến như camera và Bluetooth. Đặc biệt trong các sản phẩm này là SGH-D500 và SGH-E700.

Sony Ericsson: Từ Z530i đến W810

Được ra mắt năm 2006, Sony Ericsson Z530i mang đậm tinh thần của điện thoại nắp gập với thiết kế nhỏ gọn và tính năng thực dụng. Trong khi đó, W810 là một phần của dòng sản phẩm Walkman, tập trung vào âm nhạc và chất lượng âm thanh, thu hút người yêu nhạc.

BlackBerry Pearl

Ra mắt năm 2006, BlackBerry Pearl là nỗ lực của BlackBerry nhằm mở rộng đối tượng khách hàng. Với bàn phím SureType và trackball điều hướng, Pearl đã trở thành thiết bị không thể thiếu cho giới trẻ, đặc biệt với ứng dụng BlackBerry Messenger (BBM) nổi tiếng.

Nhìn lại, mỗi chiếc điện thoại trong danh sách này không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một phần của văn hóa và lịch sử, đánh dấu những bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp di động.