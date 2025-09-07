Nubia ra mắt smartphone siêu mỏng nhưng vẫn rất bền, pin lâu

Nubia vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại mang tên Nubia Air, nổi bật với thiết kế siêu mỏng chỉ 6,7mm, trong đó phần khung giữa mỏng nhất chỉ 5,9mm. Với trọng lượng nhẹ chỉ 172g, Nubia Air dễ dàng trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho cả công việc và giải trí.

Nubia Air ra mắt

Mặc dù có thân máy mỏng, Nubia Air vẫn đảm bảo độ bền ấn tượng với tiêu chuẩn chống bụi và nước IP68/IP69K, cho phép máy hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt.

Mặt trước của thiết bị được trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.224 x 2.720 pixel và tần số quét 120Hz. Màn hình này có độ sáng tối đa lên tới 4.500 nits và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i. Camera selfie 20MP được tích hợp trong phần đục lỗ, trong khi cảm biến vân tay được đặt dưới màn hình.

Điện thoại hỗ trợ kháng nước IP69K

Ở mặt sau, Nubia Air sở hữu camera chính 50MP, cùng với camera phụ 2MP và ống kính 0,08MP. Về hiệu năng, điện thoại được trang bị chipset Unisoc T8300, kết hợp với RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Pin của máy có dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W.

Hãng đã tích hợp nhiều tính năng phần mềm AI thông minh cho Nubia Air như chế độ chụp đêm AI Super Night, VLOG, trình chỉnh sửa Magic Editor và công cụ xóa vật thể Magic Eraser. Ngoài ra, máy còn có khả năng dịch thuật thời gian thực trong cuộc gọi và khử tiếng ồn bằng AI.

Nubia Air có ba tùy chọn màu sắc: Titanium Black, Streamer Black và Titanium Desert. Sản phẩm sẽ được bán ra đầu tiên tại châu Âu với mức giá 250 EUR (khoảng 7,7 triệu đồng).