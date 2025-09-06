Top 10 smartphone Android mạnh mẽ nhất hiện nay

Chip Snapdragon 8 Extreme của Qualcomm tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, trong khi Dimensity 9400+ của MediaTek vẫn khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh chính. Để giúp người dùng có một cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu suất giữa các mẫu smartphone Android hiện tại, đánh giá của AnTuTu luôn được xem là đáng tin cậy.

Red Magic 10S Pro+ là mẫu smartphone mạnh mẽ nhất trên AnTuTu hiện nay.

AnTuTu đã thu thập dữ liệu trong suốt tháng 8, chỉ tính các thiết bị Android thực hiện hơn 1.000 bài kiểm tra điểm chuẩn hợp lệ nhằm mang đến cái nhìn thực tế về hiệu năng hàng ngày, tránh những con số ảo mà một số thương hiệu quảng cáo.

Theo danh sách, ba mẫu smartphone Android mạnh mẽ nhất được ghi nhận gồm Red Magic 10S Pro+, Vivo X200 Ultra và iQOO Neo 10 Pro+.

Đầu tiên là Red Magic 10S Pro+. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu smartphone này tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với điểm trung bình 2.947.567. Sức mạnh của sản phẩm đến từ chip Snapdragon 8 Elite Leading Edition, với lõi chính đạt 4,47 GHz và GPU 1,2 GHz. Thiết kế của máy hướng đến game thủ và người dùng chuyên nghiệp nhằm đảm bảo hiệu năng cao liên tục mà không bị giật lag.

Vivo X200 Ultra xếp thứ hai với 2.899.541 điểm, nổi bật với hệ thống ba ống kính cho nhiếp ảnh. Mặc dù tập trung vào nhiếp ảnh, chip Snapdragon 8 Extreme Edition vẫn đảm bảo hiệu suất mượt mà cho cả chơi game và các tác vụ hàng ngày.

Đứng ở vị trí thứ ba với 2.875.495 điểm, iQOO Neo 10 Pro+ mang lại hiệu năng gần như cao cấp nhưng với mức giá phải chăng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm tốc độ và khả năng phản hồi nhanh mà không phải chi quá nhiều.

Danh sách Top 10 smartphone Android mạnh nhất trong tháng 8/2025.

Danh sách cho thấy sự thống trị của các thiết bị sử dụng chip Snapdragon, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cạnh tranh ngày càng tăng từ MediaTek. Red Magic 10S Pro+ không chỉ là một chiếc điện thoại chơi game mà còn trở thành chuẩn mực trong lĩnh vực hiệu năng.

Hướng đến tháng 9, Qualcomm dự kiến ra mắt Snapdragon 8 Elite Gen 5 vào ngày 23/9, với hai lõi chính đạt tốc độ 4,61 GHz và GPU Adreno 840. Trong khi đó, MediaTek cũng không đứng yên với Dimensity 9500 sẽ ra mắt vào ngày 22/9 hứa hẹn mang lại hiệu năng cao cấp với điểm số thậm chí có thể vượt qua 4 triệu trên AnTuTu.

Chính vì vậy, tháng 9/2025 hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa Qualcomm và MediaTek, mang đến nhiều cơ hội cho game thủ và người đam mê công nghệ trải nghiệm và so sánh.

https://www.gizchina.com/benchmarks-2/august-2025-antutu-benchmarks-the-king-is-still-alive