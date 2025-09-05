Đã đến lúc rời xa các mẫu smartphone Galaxy của Samsung

Samsung vừa thông báo rằng hai mẫu smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 8/2021 đã chính thức ngừng nhận hỗ trợ phần mềm. Điều này có nghĩa người dùng những sản phẩm này sẽ không còn nhận được các bản cập nhật phần mềm mới, ngoại trừ những bản vá bảo mật cần thiết trong trường hợp phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng.

Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3 đã nhận bản cập nhật bảo mật cuối cùng.

Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 đã được cập nhật lên Android 15 và One UI 7 vào đầu năm nay, đánh dấu bản cập nhật lớn cuối cùng cho hai thiết bị này. Từ tháng 9/2025, cả hai sẽ không có lịch trình cập nhật bảo mật thường xuyên mà chỉ nhận bản vá khi thật sự cần thiết.

Vì vậy, trong trường hợp có ý định mua Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3, người dùng nên tránh xa các sản phẩm này để có thể yên tâm trong tương lai. Đối với trường hợp đang sở hữu các thiết bị này, chúng vẫn có thể hoạt động bình thường nhưng người dùng cần cẩn thận hơn khi sử dụng trong tương lai.

Lựa chọn nào có thể thay thế?

Đối với người dùng đang có ý định thay thế Galaxy Z Fold 3 hoặc Z Flip 3, tốt hơn hết là chọn các mẫu thế hệ thứ 7 từ Samsung, tức Galaxy Z Fold 7 hoặc Z Flip 7. Các sản phẩm này đều nhận được cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài từ Samsung, với 7 bản cập nhật hệ điều hành.

Người dùng nên xem xét nâng cấp lên Galaxy Z Fold 7 hoặc Z Flip 7.

Hơn nữa, để khuyến khích người dùng nâng cấp, Samsung đã triển khai chương trình thu cũ đổi mới khi mua Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 với mức giảm giá hấp dẫn. Dĩ nhiên, các mức chiết khấu có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy người dùng nên kiểm tra các ưu đãi trước khi xem xét nâng cấp thiết bị của mình.

Việc chuyển sang một thiết bị mới không chỉ giúp người dùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hơn mà còn đảm bảo an toàn thông tin cá nhân với các bản cập nhật bảo mật mới nhất.