Galaxy Note chính thức được đưa vào “viện bảo tàng”

Ra mắt vào tháng 8/2020, Galaxy Note 20 được xem là thành viên cuối cùng của dòng Galaxy Note. Sau 5 năm, Samsung đã hoàn tất chu kỳ hỗ trợ phần mềm cho dòng sản phẩm này.

Người dùng Galaxy Note 20 nên nâng cấp lên các mẫu mới hơn.

Trong suốt thời gian tồn tại, Galaxy Note 20 đã nhận được ba bản nâng cấp Android lớn và các bản vá bảo mật hàng tháng trước khi chuyển sang chu kỳ cập nhật hàng quý, và sau đó là hai năm một lần. Giờ đây, với thông báo mới, Galaxy Note 20 sẽ không còn nhận được bản cập nhật hệ điều hành cũng như bản vá bảo mật nào nữa.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng người dùng có thể nhận được bản sửa lỗi nếu có sự cố bảo mật nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là hồi kết cho dòng Galaxy Note. May mắn là, Samsung vẫn tiếp tục duy trì một số tính năng đặc trưng của dòng sản phẩm này trên các mẫu smartphone hiện tại, như bút S Pen trên các mẫu Ultra thuộc dòng Galaxy S.

Nếu đang sở hữu Galaxy Note 20 hoặc Note 20 Ultra, người dùng vẫn có thể sử dụng thiết bị một cách bình thường, nhưng bị hạn chế ở phiên bản Android 13 và bản vá bảo mật mới nhất cho thiết bị là tháng 8/2025. Điều này có nghĩa người dùng có thể đã bỏ lỡ nhiều tính năng và nâng cấp hấp dẫn từ Samsung và Google, được tích hợp trong các phiên bản One UI mới trong những năm qua.

Galaxy S25 series là dòng sản phẩm được hỗ trợ cập nhật đến 7 năm.

Mặc dù Galaxy Note 20 vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng thiết bị sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị của người dùng có thể trở nên không an toàn, đặc biệt nếu lưu trữ dữ liệu quan trọng trên đó.

Nếu đang tìm kiếm các tùy chọn nâng cấp, có nhiều lựa chọn hấp dẫn dành cho người dùng, bao gồm xem xét nâng cấp lên mẫu Galaxy S25 Ultra hoặc Galaxy Z Fold 7. Cả hai thiết bị này đều được trang bị phần cứng mạnh mẽ và sẽ nhận được các bản cập nhật Android cũng như bản vá bảo mật trong vòng 7 năm tới.