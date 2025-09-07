Điện thoại Galaxy được Google ưu tiên triển khai tính năng cực kỳ hữu ích

Google vừa công bố một bản nâng cấp tiện ích cho tính năng Circle to Search, cho phép người dùng dịch văn bản liên tục khi cuộn mà không cần khởi động lại quy trình mỗi khi màn hình thay đổi. Tính năng mới mang tên “Scroll and Translate” (Cuộn và Dịch) sẽ được triển khai trong tuần này trên hệ điều hành Android, tuy nhiên chỉ người dùng Galaxy mới nhận trải nghiệm này đầu tiên.

Người dùng Galaxy được ưu tiên tính năng mới trước cả Pixel.

Trang Android Authority là một trong những đơn vị đầu tiên phát hiện và báo cáo về tính năng này thông qua một bài phân tích APK. Một số người dùng thử nghiệm beta cũng đã nhận thấy tính năng này trên điện thoại của họ trước khi có thông báo chính thức.

Được biết trước đây, khi sử dụng tính năng dịch trong Circle to Search, người dùng phải khởi động lại quy trình một cách thủ công mỗi khi cuộn hoặc chuyển đổi ứng dụng. Tuy nhiên, với bản cập nhật mới, người dùng chỉ cần nhấn và giữ nút trang chủ hoặc thanh điều hướng để kích hoạt Circle to Search, sau đó chạm vào biểu tượng Dịch và chọn Scroll and Translate. Bản dịch sẽ tự động cập nhật khi người dùng cuộn xuống trang hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Google cho biết, dịch thuật là một trong những tính năng được sử dụng nhiều nhất của Circle to Search. Bằng cách đơn giản hóa quy trình dịch thuật, công ty đang nâng cao khả năng của Circle to Search và biến nó thành một công cụ mạnh mẽ hơn trên các thiết bị di động.

Circle to Search lần đầu được ra mắt trên Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro và dòng Galaxy S24 vào tháng 1/2024. Chỉ vài tháng trước, Google đã bổ sung một vài tính năng vào Circle to Search, bao gồm tính năng nhận dạng bài hát và phương pháp cho phép bạn dịch toàn bộ trang bằng Circle to Search cùng một lúc.