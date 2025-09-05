Chính thức ra mắt Galaxy S25 FE, giá từ 17,1 triệu đồng

Đúng như lịch trình, Galaxy S25 FE đã chính thức được Samsung giới thiệu trực tuyến.

Galaxy S25 FE có giá phải chăng.

Đây là một chiếc điện thoại 6,7 inch chuẩn mực, không quá ấn tượng nhưng cũng không làm bạn thất vọng:

- Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, độ phân giải FHD+ với tần số quét lên đến 120Hz và Vision Booster

- Chip Exynos 2400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128/256/512 GB

- Cấu hình 4 camera: camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP, camera tele 8 MP với zoom quang 3x và camera trước 12 MP được nâng cấp

- Pin 4.900 mAh với khả năng sạc có dây 45W và sạc không dây 15W.

- Giao diện One UI 8 (Android 16) tích hợp các tính năng Galaxy AI

- Chống nước/bụi IP68

Màn hình, chip, bộ nhớ

Galaxy S25 FE được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch FHD+ đẹp mắt, lớn, hỗ trợ tần số quét 60Hz hoặc 120Hz cho trải nghiệm cuộn mượt mà. Màn hình hỗ trợ công nghệ Vision Booster của Samsung, giúp cải thiện trải nghiệm xem nội dung.

Galaxy S25 FE màu xanh.

Điện thoại được trang bị RAM 8 GB. Trong khi đó, Galaxy S25 có RAM 12 GB xịn sò hơn.

Về dung lượng lưu trữ, người hâm mộ có thể lựa chọn giữa các phiên bản 128, 256 GB hoặc 512 GB (không có khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng).

Chip bên trong máy là Exynos 2400, đã được Samsung sử dụng cho các thiết bị Galaxy S24 được bán ra bên ngoài Mỹ. Thực tế, hiệu năng của chip Exynos 2400 kém hơn Exynos 2500 một bậc – được sử dụng trong Galaxy Z Flip 7. Tương tự, Exynos 2500 cũng kém hơn hẳn so với chip Snapdragon 8 Elite (được sử dụng trong Galaxy S25).

Một bổ sung tuyệt vời là khoang hơi lớn hơn 10%, giữ cho thiết bị mát mẻ để có hiệu suất tốt hơn.

Camera và các tính năng Camera AI

Galaxy S25 FE có tổng cộng 4 camera – 3 camera ở mặt sau và 1 camera selfie:

- Camera chính 50 MP, chống rung quang học (OIS), khẩu độ f/1.8

- Camera góc siêu rộng 12 MP, khẩu độ f/2.2

- Camera tele 8 MP, zoom quang 3x, zoom kỹ thuật số lên đến 30x, chống rung quang học (OIS), khẩu độ f/2.4

- Camera selfie 12 MP, khẩu độ f/2.2

Thiết lập camera của Galaxy S25 FE vẫn giống với Galaxy S24 FE (và một số thành phần đến từ Galaxy S23 FE) nhưng camera selfie được nâng cấp từ cảm biến 10 MP lên 12 MP.

Camera chính sử dụng cảm biến lớn nhất, tốt nhất hiện nay và có khẩu độ lớn nhất trong tất cả các camera – điều này cho phép nhiều ánh sáng đi vào hơn, mang lại chất lượng ảnh tổng thể tốt hơn.

Galaxy S25 FE.

Tất nhiên, điện thoại cũng có những công cụ AI được hỗ trợ bởi ProVisual Engine. Chế độ chụp ảnh ban đêm được cải thiện với khả năng giảm nhiễu, đem lại những bức ảnh thiếu sáng rõ nét hơn, Super HDR mang lại màu sắc và độ tương phản chính xác hơn cho video. Photo Assist giúp việc chỉnh sửa trên thiết bị trở nên trực quan hơn, cho phép người dùng kiểm soát hình ảnh tốt hơn.

Genrative Edit có thể nhận dạng người trong nền ảnh và đề xuất xóa mà không cần điều chỉnh thủ công, Portrait Studio giới thiệu các ảnh đại diện có thể tùy chỉnh với các chi tiết khuôn mặt tự nhiên hơn. Instant Slow-mo bổ sung một lớp sáng tạo bằng cách biến bất kỳ video nào thành chuyển động chậm chỉ bằng một cú chạm.

Pin và sạc

Galaxy S25 FE được trang bị viên pin lớn hơn một chút so với bản tiền nhiệm:

- Galaxy S25 FE: 4.900 mAh

- Galaxy S24 FE: 4.700 mAh

Tốc độ sạc cũng được cải thiện từ 25W lên 45W (với củ sạc và cáp sạc chính hãng Samsung). Tất nhiên, Galaxy S25 FE không đi kèm củ sạc 45W và cáp sạc trong hộp – chúng được bán riêng.

Với củ sạc 45W, người dùng có thể sạc 0 - 65% pin trong khoảng nửa giờ. Khả năng sạc không dây dự kiến ​​ở mức 15W.

Thiết kế

Galaxy S25 FE mới nhỏ hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm và hiện có trọng lượng 190g, kích thước 76,6 x 161,3 x 7,4 mm.

Galaxy S25 FE màu trắng.

Nhìn chung, mẫu Galaxy S FE mới gần như là một bản sao hoàn hảo của phiên bản trước đó. Điện thoại có thiết kế đẹp mắt, thanh lịch với các góc bo tròn và cụm camera sau dọc.

Máy có 3 màu sau:

- Đen bóng

- Xanh navy

- Xanh băng Trắng

Điện thoại được trang bị khả năng chống nước và bụi đạt chuẩn IP68, cho phép ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong tối đa 30 phút.

Phần mềm và tính năng

Galaxy S25 FE là thiết bị Galaxy S đầu tiên được cài đặt sẵn giao diện người dùng One UI 8 của Samsung, chạy hệ điều hành Android 16. Hiện tại, chỉ có điện thoại màn hình gập Galaxy Z (ra mắt ngày 9/7) được cài đặt sẵn One UI 8. Giao diện này hiện đang ở chế độ beta cho các thiết bị còn lại.

Tất nhiên, AI đang là tâm điểm chú ý. Galaxy S25 FE giới thiệu các tính năng AI được tích hợp thông qua One UI 8 và các hệ thống AI đa phương thức, kết hợp giọng nói, cảm ứng và hình ảnh.

Giá bán và thị trường bán ra

Galaxy S25 FE có giá khởi điểm tương đương với phiên bản tiền nhiệm, không bị tăng giá.

Giá khởi điểm của máy là 650 USD (khoảng 17,1 triệu đồng), thiết bị đã được bán ra và đi kèm 6 tháng truy cập miễn phí vào Gemini Advanced.