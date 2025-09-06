Smartphone đầu tiên trên thế giới có hai camera 200MP

Cuộc chiến nhiếp ảnh di động chuẩn bị bước sang một trang mới khi vivo được cho là đang sẵn sàng ra mắt X300 Ultra, chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu một cấu hình camera không tưởng với hai cảm biến có độ phân giải lên tới 200MP.

Theo những tin đồn mới nhất đang lan truyền trong giới công nghệ, vivo đang có kế hoạch trang bị cho mẫu flagship sắp ra mắt của mình một hệ thống camera "khủng" chưa từng có. Động thái này được xem là một lời khẳng định mạnh mẽ của vivo trong cuộc đua giành ngôi vị "vua nhiếp ảnh" trên thị trường smartphone.

Vivo sắp "phá đảo" thị trường nhiếp ảnh di động với smartphone hai cảm biến 200MP.

Điểm nhấn gây chấn động nhất của vivo X300 Ultra chính là việc sở hữu tới hai camera 200MP, gồm camera chính 200MP và camera tele kính tiềm vọng 200MP với tiêu cự 85mm.

Việc trang bị một cảm biến 200MP cho camera tele kính tiềm vọng là một bước đột phá thực sự, hứa hẹn mang lại khả năng zoom với độ chi tiết sắc nét chưa từng thấy. Cảm biến tele này được cho là phiên bản tùy chỉnh riêng của Samsung ISOCELL HPB với kích thước lớn 1/1.4 inch. Bên cạnh đó, máy còn có camera góc siêu rộng 50MP và camera selfie 50MP hỗ trợ tự động lấy nét.

Để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ hai cảm biến 200MP, vivo được cho là sẽ tích hợp chip video và chip hình ảnh do hãng tự phát triển. Điều này đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và chất lượng hình ảnh được tối ưu hóa.

Sự hợp tác danh giá với Zeiss vẫn tiếp tục, với việc ống kính được phủ lớp T* trứ danh để tăng cường độ trong trẻo, giảm thiểu hiện tượng lóa và bóng ma, mang lại những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp.

Zeiss tiếp tục hợp tác với vivo trên hệ thống camera của vivo X300 Ultra.

Cung cấp sức mạnh cho "quái vật" nhiếp ảnh này sẽ là con chip flagship thế hệ mới nhất của Qualcomm, được cho là phiên bản kế nhiệm của Snapdragon 8 Elite, đảm bảo hiệu năng đỉnh cao cho mọi tác vụ.

Với những thông số rò rỉ này, vivo X300 Ultra đang định hình mình không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường mà là một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thu nhỏ, sẵn sàng thách thức mọi giới hạn.