Giá mới của iPhone 14 Pro Max khiến smartphone tầm trung “khó sống”

Mặc dù chỉ là phiên bản 128 GB, mức giá trên đang gây chú ý cho những ai cần một thiết bị di động hiệu suất cao mà không quá quan trọng không gian lưu trữ. Trong trường hợp thích lưu trữ nhiều hơn để chứa ảnh, phim hoặc tập tin đa phương tiện, người dùng cũng có thể chi thêm vài triệu đồng. Ví dụ, iPhone 14 Pro Max likenew với pin 99-100% (đã được thay thế pin) dung lượng 512 GB có giá khoảng 17 triệu đồng.

Mặc dù đã ra mắt được vài năm, iPhone 14 Pro Max vẫn hoạt động mượt mà nhờ vào các bản cập nhật phần mềm mới nhất là iOS 26.x. Thiết kế của sản phẩm cũng được đánh giá là vượt thời gian và thanh lịch, khiến máy trở thành một trong những chiếc điện thoại tốt nhất trong dòng sản phẩm của Apple.

Cần lưu ý rằng đây là một chiếc điện thoại likenew, điều đó lý giải cho mức giá thấp hơn. Trong thực tế, nhà sản xuất iPhone cũng không còn bán iPhone 14 Pro Max chính hãng ra thị trường, thậm chí cả iPhone 16 Pro Max (mặc dù các nhà bán lẻ bên thứ ba vẫn cung cấp sản phẩm).

Tuy nhiên, mua iPhone 16 Pro Max likenew tại các cửa hàng uy tín đã được kiểm tra, thử nghiệm và vệ sinh chuyên nghiệp để đảm bảo hoạt động hoàn hảo. Mặc dù không được Apple chứng nhận, thiết bị này vẫn sở hữu nhiều tính năng nổi bật như Face ID, chip A16 Bionic, RAM 6GB, màn hình lớn 6,7 inch với tần số quét 120Hz và pin 4.323mAh.

Giá của iPhone 14 Pro Max hiện ở mức hấp dẫn, nhưng có hạn chế về số lượng màu sắc tùy phiên bản. Nhược điểm duy nhất khi mua một chiếc iPhone likenew là tình trạng pin, có thể không còn đạt mức 100% nếu là pin chính hãng từ Apple.

Tuy nhiên, với hiệu suất và tính năng mà sản phẩm mang lại, đây vẫn là một chiếc điện thoại rất đáng để đầu tư cho những người tiêu dùng không cần những tính năng phần cứng cao cấp hơn.