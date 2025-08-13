Đây là 3 thứ khiến người hâm mộ dốc cạn ví cho iPhone 17 Pro Max

Chỉ còn một tháng nữa, Apple sẽ ra mắt dòng iPhone 17. Mẫu iPhone 17 Air hoàn toàn mới sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý. Đồng thời, "Nhà Táo" cũng có những thay đổi lớn dành cho iPhone 17 Pro Max.

Dưới đây là 3 tính năng đặc biệt của iPhone 17 Pro Max, khiến những người hâm mộ khó cưỡng lại.

#1: Màn hình chống phản chiếu

Nhiều chuyên gia công nghệ rất hào hứng trước tin đồn về việc iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị màn hình chống phản chiếu mới. Tính năng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua iPhone của người tiêu dùng.

Ảnh concept iPhone 17 Pro Max.

Khi sử dụng trong những ngày nắng, một chiếc iPhone 17 Pro Max với màn hình chống phản chiếu sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Thêm vào đó, người dùng cũng có thể giữ độ sáng ở mức cao nhờ tính năng này.

#2: Pin "khủng" nhất từ trước đến nay

Từ lâu, nỗi lo về pin đã không còn trên iPhone. iPhone 16 Pro năm ngoái đã mang đến những cải tiến đáng kể về pin, có thể dùng trong cả ngày.

iPhone 17 Pro Max sẽ có pin cực lâu.

iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ cải thiện hơn nữa. Mặc dù mẫu iPhone Pro Max của Apple luôn mang đến thời lượng pin tốt nhất nhưng năm nay, iPhone 17 Pro Max sẽ dày hơn bao giờ hết, có thể chứa 1 viên pin lớn hơn.

Mặc dù trọng tâm của năm nay đang nghiêng về iPhone 17 Air nhưng thời lượng pin tốt nhất trên iPhone Pro Max cũng là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn.

#3: Nâng cấp camera

Camera iPhone có thể được sử dụng để quay những bộ phim bom tấn Hollywood. Tuy nhiên, Apple vẫn tiếp tục thực hiện những cải tiến lớn - nhỏ mỗi năm.

iPhone 17 Pro Max sẽ có nâng cấp mạnh mẽ về camera.

Với iPhone 17 Pro Max, chúng sẽ có rất nhiều nâng cấp về camera. Dưới đây là 2 nâng cấp lớn nhất:

- Camera trước TrueDepth 24MP (tăng từ 12MP)

- Ống kính tele 48MP (tăng từ 12MP)

Ngoài những thay đổi về cảm biến này, các rò rỉ từ chuỗi cung ứng còn khẳng định nhiều cải tiến khác có thể xảy ra: nút Điều khiển Camera thứ hai, quay video nhiều camera cùng lúc, zoom quang 8x và ứng dụng camera chuyên nghiệp.

Cùng chờ xem iPhone 17 Pro Max có xịn sò như những dự đoán trên hay không.