Apple chính thức “khai tử” 4 mẫu iPhone, người dùng có lo lắng?

Với sự ra mắt của dòng iPhone 17, Apple đã chính thức ngừng cung cấp 4 mẫu iPhone cũ trên trang web và tại các cửa hàng của mình. Chính sách “mới, bỏ cũ” của Apple nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm luôn được làm mới. Kết quả là, sau khi ra mắt loạt iPhone mới, các mẫu iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max sẽ không còn được bán.

iPhone 17 Pro có giá cao nhất là 63,999 triệu đồng tại Việt Nam.

Sự ra đi của các mẫu iPhone nói trên thực sự cũng không khiến người tiêu dùng cảm thấy tiếc nối, đặc biệt khi giờ đây mọi iPhone mà Apple bán ra đều hỗ trợ bộ công cụ AI Apple Intelligence. Hơn nữa, iPhone 17 đã tạo ra sự phấn khích, trong khi mẫu iPhone Air lại gây chú ý mạnh mẽ khi trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Mặc dù Apple đã ngừng sản xuất iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max, các nhà bán lẻ khác có thể vẫn còn hàng tồn kho, nhưng số lượng sẽ rất hạn chế. Điều này có thể dẫn đến việc giảm giá cho các mẫu iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max còn lại, từ đó mang đến cho người dùng cơ hội tiếp cận với các mẫu iPhone mới ở mức giá tốt hơn.

Người dùng vẫn có thể mua iPhone 15, 15 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max tại các cửa hàng bán lẻ, nhưng bị hạn chế về màu sắc và lựa chọn bộ nhớ trong.

Đáng chú ý, Apple đã loại bỏ mẫu Plus trong dòng iPhone 17, điều này khiến iPhone 16 Plus trở thành mẫu điện thoại duy nhất còn lại với tên gọi chính thức từ công ty.

Thông tin chi tiết về thời gian bán và giá thành iPhone 17 series tại Việt Nam:

Ngày đặt hàng Ngày mở bán Giá bán iPhone 17 Thứ Sáu, ngày 12/9 Thứ Sáu, ngày 19/9 Từ 24,999 triệu đồng iPhone 17 Pro Thứ Sáu, ngày 12/9 Thứ Sáu, ngày 19/9 Từ 34,999 triệu đồng iPhone 17 Pro Max Thứ Sáu, ngày 12/9 Thứ Sáu, ngày 19/9 Từ 37,999 triệu đồng iPhone Air Thứ Sáu, ngày 12/9 Thứ Sáu, ngày 19/9 Từ 31,999 triệu đồng

Hai mẫu iPhone 16 còn lại sẽ được giảm giá để tương đương với giá iPhone 15 và 15 Plus đã ngừng bán, trong khi iPhone 16e vẫn giữ nguyên giá.

- iPhone 16e: từ 16,999 triệu đồng.

- iPhone 16: từ 21,999 triệu đồng (chỉ có phiên bản 128 GB).

- iPhone 16 Plus: từ 25,999 triệu đồng (chỉ có phiên bản 128/256 GB).

iPhone 17 256 GB có giá 24,999 triệu đồng là thách thức cho iPhone 16?

Sự thay đổi này đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược sản phẩm của Apple, hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho người tiêu dùng trong thời gian tới.