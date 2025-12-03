Hiểu rõ thông tin "Messenger trên máy tính sắp ngừng hoạt động vào ngày 15/12"?

Mới đây, hình ảnh thông báo về việc Messenger sẽ "ngừng hoạt động trên máy tính" vào giữa tháng 12 đang được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khiến không ít người dùng hoang mang vì việc nhắn tin trên máy tính (PC/Laptop) là nhu cầu thiết yếu hàng ngày để phục vụ công việc và kết nối. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào?

Nhiều người dùng đặt câu hỏi: "Liệu tôi có bị mất hết tin nhắn không?", "Dân văn phòng phải làm sao nếu không chat được trên máy tính?", "Meta định ép người dùng bỏ máy tính sao?"...

Thông tin ứng dụng Messenger ngừng hoạt động trên máy tính được chia sẻ trên Facebook.

Trước những thông tin gây nhiễu loạn, người dùng cần bình tĩnh để hiểu rõ bản chất thông báo từ Meta. Cụ thể, Meta xác nhận sẽ chính thức ngừng hỗ trợ ứng dụng Messenger (App) được cài đặt riêng trên hai hệ điều hành máy tính phổ biến là Windows và macOS kể từ ngày 15/12/2025.

Điều này có nghĩa là phần mềm Messenger (có đuôi .exe trên Windows hoặc .dmg/.app trên macOS) mà bạn tải về máy và cài đặt bấy lâu nay sẽ không còn đăng nhập hoặc gửi tin nhắn được nữa. Sau ngày 15/12, khi mở ứng dụng này lên, bạn sẽ nhận được yêu cầu gỡ bỏ hoặc được điều hướng sang trình duyệt web.

Chính vì vậy, mọi người hoàn toàn vẫn có thể sử dụng Messenger trên máy tính bình thường. Việc Meta "khai tử" ứng dụng cài đặt chỉ là bước đi nhằm quy hoạch lại hệ sinh thái của họ. Bên cạnh đó, các ứng dụng Messenger trên điện thoại (iOS, Android) hoàn toàn không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường.

Ứng dụng Messenger trên PC vs Mac sẽ khai tử giữa tháng này.

Để tránh bị gián đoạn liên lạc vào ngày 15/12 tới đây, người dùng nên gỡ bỏ ứng dụng Messenger trên máy tính. Đồng thời, tập làm quen với trang web Messenger.com trên trình duyệt web.

Đặc biệt, hãy kiểm tra tính năng mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption), hãy đảm bảo bạn đã đồng bộ khóa bảo mật (Secure Storage) để khi chuyển sang trình duyệt web, các tin nhắn cũ vẫn hiển thị đầy đủ.

Động thái này của Meta được cho là nhằm tập trung nguồn lực phát triển trải nghiệm thống nhất trên nền tảng web và di động, thay vì phải duy trì bảo trì một ứng dụng máy tính riêng biệt vốn gặp nhiều lỗi vặt trong thời gian qua.