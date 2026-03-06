iOS 26.3.1 chính thức lên sóng, người dùng iPhone nên cập nhật

iOS 26.3.1 là một bản vá nhỏ, được phát hành chỉ vài tuần sau khi iOS 26.3 ra mắt, chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi và cải tiến hiệu suất hệ thống. Người dùng có thể tải xuống bản cập nhật này cho các iPhone được hỗ trợ thông qua ứng dụng Cài đặt, trong mục Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm.

Theo ghi chú phát hành của Apple, iOS 26.3.1 bổ sung hỗ trợ cho các màn hình Studio Display và Studio Display XDR mới công bố hồi đầu tuần, đồng thời cung cấp một số bản sửa lỗi và cải tiến hệ thống. Bản cập nhật này không giới thiệu bất kỳ tính năng mới quan trọng nào, một điều rất bình thường đối với các bản cập nhật nhằm ổn định phiên bản trước đó.

Bản cập nhật iOS 26.3.1 tiếp nối iOS 26.3 mà Apple phát hành vào tháng trước vốn mang đến một số cải tiến nhỏ, bao gồm các công cụ hỗ trợ việc chuyển đổi từ iPhone sang thiết bị Android dễ dàng hơn, cùng các điều chỉnh về quyền riêng tư và các thay đổi khác trong hệ sinh thái. Phần lớn nội dung của bản phát hành này tập trung vào các bản vá bảo mật và cải tiến ngầm, thay vì các tính năng lớn và dễ thấy.

Trong khi đó, Apple cũng đang phát triển phiên bản bản cập nhật tiếp theo trong chu kỳ iOS 26 của mình. Cụ thể, phiên bản iOS 26.4 đang trong giai đoạn thử nghiệm dành cho nhà phát triển, nơi Apple thử nghiệm các tính năng mới như danh sách phát do AI tạo trong Apple Music và nhắn tin RCS được mã hóa.

Phiên bản thử nghiệm thứ ba (beta 3) của iOS 26.4 hiện đã có sẵn, tuy nhiên việc cài đặt có thể gặp phải những vấn đề thường thấy của bản thử nghiệm, như lỗi, sự cố và tính không ổn định của ứng dụng. Vì vậy, nếu muốn sự ổn định trên thiết bị của mình, người dùng được khuyến cáo không nên cài đặt iOS 26.4 beta 3.