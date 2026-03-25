Apple cập nhật iOS 26.4, thêm tính năng đáng chú ý cho người dùng iPhone

iOS 26.4 là một bản cập nhật đáng chú ý với nhiều tính năng mới, từ những cải tiến nhỏ cho đến những thay đổi lớn. Dưới đây là một số tính năng nổi bật mà người dùng iPhone sẽ nhận được sau khi cập nhật lên iOS 26.4.

iOS 26.4 hiện đã bắt đầu được triển khai đến người dùng iPhone tương thích.

- Playlist Playground (Apple Music): Tính năng này cho phép người dùng mô tả tâm trạng hoặc hoạt động của mình, sau đó Apple Music sẽ tự động tạo ra một danh sách phát phù hợp. Đặc biệt, tính năng này không yêu cầu người dùng phải đăng ký thuê bao.

- Dịch thuật trực tiếp trong tin nhắn: Tin nhắn từ các ngôn ngữ khác sẽ được tự động dịch sang ngôn ngữ ưa thích của người dùng. Ở thời điểm hiện tại, công cụ này hỗ trợ 17 ngôn ngữ.

- Podcast Video trên Apple Podcasts: Lần đầu tiên, Apple Podcasts hỗ trợ podcast video HLS đầy đủ, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho người dùng.

- Chức năng hỗ trợ giữ máy (mở rộng): Tính năng này thông báo cho người dùng ngay khi có nhân viên trực tiếp nhấc máy, hiện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau.

- Tiện ích nhạc nền: Người dùng có thể thêm các tiện ích danh sách phát nhạc vào màn hình chính để thư giãn hoặc tăng năng suất mà không cần đăng ký Apple Music.

- Cập nhật Apple News: Cung cấp thông tin chi tiết về công thức nấu ăn và tin tức địa phương cho người dùng tại Mỹ.

- 8 biểu tượng cảm xúc mới, bao gồm cá voi sát thủ, kèn trombone và nhiều biểu tượng khác, hiện có sẵn trên tất cả các nền tảng.

Người dùng có thể kiểm tra bản cập nhật trong phần Cài đặt của thiết bị.

Mặc dù bản cập nhật iOS 26.4 mang đến nhiều tính năng mới, nhưng ba tính năng dưới đây nổi bật hơn cả:

- Playlist Playground: Tính năng này không chỉ thú vị mà còn miễn phí, cho phép người dùng tạo danh sách phát theo ý thích mà không cần đăng ký.

- Dịch thuật trực tiếp: Đây là một công cụ hữu ích cho những người thường xuyên giao tiếp với bạn bè hoặc đồng nghiệp quốc tế, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

- Podcast Video: Tính năng này đã được người dùng mong đợi từ lâu giúp Apple Podcasts bắt kịp với các đối thủ như YouTube và Spotify.

Bản cập nhật iOS 26.4 không phải là một cuộc cách mạng, nhưng nó mang đến nhiều cải tiến đáng giá. Từ Playlist Playground đến podcast video, những tính năng này sẽ thu hút người dùng và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Nếu chưa cập nhật, đây chính là thời điểm lý tưởng để làm điều đó. Để cập nhật iOS 26.4, người dùng iPhone hãy vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.